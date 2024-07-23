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На Тернопільщині чоловік напав на односельчанина, який не здав гроші на ЗСУ — що вирішив суд

23 липня 2024 21:13
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Чоловік напав на односельчанина, який не здав гроші на дрон для ЗСУ — який вирок отримав
Судове засідання. Ілюстративне фото: vsim.ua
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

На Тернопільщині чоловік напав на односельчанина, який відмовився здавати гроші на безпілотник для Збройних сил України. Суд оштрафував нападника на 850 гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У Тернопільській області чоловік напав на односельчанина, який відмовився здавати гроші на дрон для ЗСУ. Як зазначає суд, між чоловіками сталася бійка.

Підсудний розповів, що збирав гроші на допомогу військовим і його обурило те, що знайомий відмовився долучитися до інших. Потерпілий зазначив, що того дня чоловік запитав у нього, чому він не дає гроші на армію. Той відповів, що його захищає віра.

"У відповідь обвинувачений, для того щоб потерпілий подивився на "землю, по якій ходить", взяв його правою рукою за шию ззаду, притиснув та пригнув його донизу", — йдеться у матеріалах суду.

У чоловіка на шиї залишились плями, також він повідомив про погрози. Підсудний вказав, що не бив знайомого, а про свій вчинок шкодує. Його оштрафували на 850 гривень.

Нагадаємо, у Донецькій області мобілізований самовільно залишив військову частину і рік перебував вдома в іншому регіоні України. Згодом чоловік сам здався правоохоронцям.

Також ми писали про те, що Тисменицький районний суд виніс вирок уродженці Росії, яка займалася проституцією та збувала наркотики. Жінці призначили іспитовий термін.

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