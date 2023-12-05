Сколько дней украинцы будут отдыхать в декабре – когда выходные в декабре

Выходные на Рождество и Новый год 2024 — сколько будут отдыхать украинцы
В декабре этого года у украинцев будет 10 выходных. Несмотря на то, что в этом месяце достаточно много праздников, в частности, Рождество и канун Нового года, дополнительные дни для отдыха не предусмотрены из-за военного положения.
Детальнее об этом рассказывают Новини.LIVE.
Когда выходные в декабре 2023
Выходные дни этого месяца традиционно выпадают на субботу и воскресенье. А именно — 9,10,16, 17, 23, 24, 30, 31 декабря.
В Законе Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" говорится, что дополнительные выходные во время войны не предусмотрены.
Поэтому, несмотря на то, что 6 декабря — День Вооруженных сил Украины выпадает на среду, он не будет выходным днем.
На Рождество Христово, которое по новоюлианскому календарю отмечается в понедельник, 25 декабря, украинцы также останутся без выходного.
Новый год — 1 января также выпадает на понедельник, поэтому будет рабочим днем в Украине.
Однако в частных компаниях выходные могут устанавливать по своему усмотрению.
Напомним, в Киеве уже начали устанавливать новогоднюю елку. Из городского бюджета не выделяли средства на установку новогоднего дерева. Все работы будут произведены за счет меценатов.
Также мы сообщали, что в Киеве во время новогодних праздников длительность комендантского времени не будут менять. Оно, как обычно, будет с 00:00 до 05:00. Кроме того, массовые праздничные мероприятия и концерты тоже не будут устраивать.
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