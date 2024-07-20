В ЦПД опровергли новый российский фейк об Украине

Дети в детском саду. Иллюстративное фото: esemtia

Пропагандистські Telegram-канали розповсюджують новий фейк щодо України. Вони стверджують, що в одному з дитячих садків Вінниці вихователька "вимила дитині рот з милом за розмови російською мовою".

Про це повідомив Центр протидії дезінформації у п'ятницю, 19 липня.

Читайте также:

Черговий російський фейк

На відео, що шириться ворожими пабліками нібито зображена письмова скарга від матері дитини, що адресована відповідним органам Після перевірки цієї інформації в Департаменті гуманітарної політики Вінницької ОВА Центр підтвердив, що це є фейком російських пропагандистів.

В ЦПД заявили, що дитини, згаданої у листі, немає у Вінницькій області. Виявилося, що і вихователька дитячого закладу також є вигаданою особою. Також в листі вказана неправильна адреса дитячого садка, про який говорять пропагандисти. Крім того, завідувачка закладу є іншою особою, ніж зазначена в листі.

Нагадаємо, очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував заяву очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова про російський наступ на північному напрямку. Коваленко наголосив, що ця заява не стосується ситуації на кордоні з Білоруссю.

Також ми писали, що в Укренерго попередили споживачів про фейк, що шириться мережею. Йдеться про заклики під'єднатися до мобільних додатків з логотипом компанії нібито з "новою системою відключень електроенергії".