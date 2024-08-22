В Бердичеве судили мужчину, похитившего у мужчины с инвалидностью банковскую карту

Заседание суда. Фото: УНИАН

В Бердичевском горрайонном суде было принято решение о мере пресечения для подозреваемого в похищении документа и краже, совершенных во время военного положения. Он украл у мужчины с инвалидностью банковскую карту.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Детали дела

Согласно материалам дела, у подозреваемого ранее были проблемы с законом. В этот раз, находясь на автостанции в Бердичеве, он украл банковскую карту из сумки мужчины с инвалидностью. В течение двух дней злоумышленник использовал эту карту для покупок в разных магазинах, кафе и аптеках, потратив с чужого счета более трех с половиной тысяч гривен.

Решение суда

Во время судебного заседания подозреваемый признал свою вину и выразил искреннее раскаяние, прося суд о более мягкой мере пресечения в виде домашнего ареста. Однако прокурор аргументировал, что только содержание под стражей может гарантировать надлежащее поведение подозреваемого в дальнейшем судебном процессе.

Суд постановил, что 33-летний житель села Махновка Винницкой области будет держаться под стражей в течение 60 дней. В то же время суд установил размер залога — 60 тысяч гривен.