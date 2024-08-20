У Хмельницькому судили жінку, яка неправомірно отримувала компенсацію за проживання переселенців

Суддя оголошує вирок. Ілюстративне фото: УНІАН

У Хмельницькому суд засудив жінку, яка незаконно отримувала компенсацію за проживання переселенців, хоча насправді вони у неї не проживали. Їй було призначено умовне покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У 2023 році жінка протягом декількох місяців регулярно подавала заяви на отримання компенсації за безкоштовне розміщення внутрішньо переміщених осіб у своєму помешканні. На підставі цих заяв вона отримувала фінансову підтримку від Національного комітету Червоного Хреста України.

Згодом з'ясувалося, що переселенці, вказані в заявах, насправді залишалися жити за адресою своєї реєстрації. У такий спосіб жінка незаконно привласнила понад 8 тисяч гривень.

Рішення суду

У суді обвинувачена визнала свою провину та повернула незаконно отримані кошти. Суд визнав її винною у шахрайстві та призначив покарання у вигляді півтора року позбавлення волі. Проте від відбуття покарання її звільнили, встановивши іспитовий термін на один рік.