У Хмельницькому судили жінку, яка неправомірно отримувала компенсацію за проживання переселенців

Неправомірно отримувала компенсацію за проживання переселенців — як суд покарав жінку
У Хмельницькому суд засудив жінку, яка незаконно отримувала компенсацію за проживання переселенців, хоча насправді вони у неї не проживали. Їй було призначено умовне покарання.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
У 2023 році жінка протягом декількох місяців регулярно подавала заяви на отримання компенсації за безкоштовне розміщення внутрішньо переміщених осіб у своєму помешканні. На підставі цих заяв вона отримувала фінансову підтримку від Національного комітету Червоного Хреста України.
Згодом з'ясувалося, що переселенці, вказані в заявах, насправді залишалися жити за адресою своєї реєстрації. У такий спосіб жінка незаконно привласнила понад 8 тисяч гривень.
Рішення суду
У суді обвинувачена визнала свою провину та повернула незаконно отримані кошти. Суд визнав її винною у шахрайстві та призначив покарання у вигляді півтора року позбавлення волі. Проте від відбуття покарання її звільнили, встановивши іспитовий термін на один рік.
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