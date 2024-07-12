Антикоррупционный комитет Совета решил провести выездное заседание в НАБУ

Заседание антикоррупционного комитета Верховной Рады. Фото: Общественное

Антикоррупционный комитет Верховной Рады проведет выездное заседание в помещении Национального антикоррупционного Бюро, чтобы обсудить утечку информации из бюро. Директор бюро Семен Кривонос отметил готовность проведения подобного мероприятия.

Об этом сообщила глава комитета по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде Анастасия Радина .

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Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике в понедельник, 15 июля, в 13:00 проведет выездное заседание в помещении НАБУ. Депутаты хотят обсудить утечку информации по расследованиям из бюро.

"Это будет вторая попытка народных депутатов услышать от директора НАБУ о результатах служебного расследования возможных ливней дел бюро и принятых им организационных мер во избежание ливней в дальнейшем" , — отметила Радина.

Такое решение было принято в парламенте после того, как на предыдущее заседание не явился директор НАБУ Семен Кривонос. По ее словам, на этот раз чиновник подтвердил готовность к проведению такого заседания.

Радина также обратилась с просьбой о присутствии на заседании журналистов, однако получила отказ.

"К сожалению, в неофициальной коммуникации получила ответ относительно то ли "нецелесообразности", то ли "невозможности" участия журналистов. Жду официального письма с позицией НАБУ" , — написала глава комитета по антикоррупционной политике в ВР.

Сообщение Радиной. Фото: скриншот

Напомним, детективы НАБУ сообщили подозрение в уголовном производстве по заключению соглашений о назначении на высокие должности в Государственной таможенной службе Назару Шептицкому.

Напомним, в Украине пыталось подкупить руководство Государственной таможенной службы за 1 миллион долларов. Однако правоохранители разоблачили злоумышленников и сообщили им о подозрении.