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Витік інформації у НАБУ — Антикорупційний комітет приїде до бюро

12 липня 2024 18:43
Валерія Барановська - редактор
Антикорупційний комітет Ради вирішив провести виїзне засідання в НАБУ
Засідання антикорупційного комітету Верховної Ради. Фото: Суспільне
Валерія Барановська - редактор

Антикорупційний комітет Верховної Ради проведе виїзне засідання у приміщенні Національного антикорупційного Бюро, щоб обговорити витік інформації з бюро. Директор бюро Семен Кривонос наголосив на готовності проведення подібного заходу.

Про це повідомила голова комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді Анастасія Радіна.

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Комітет Верховної Ради з антикорупційної політики у понеділок, 15 липня, о 13:00 проведе виїзне засідання у приміщенні НАБУ. Депутати хочуть обговорити витік інформації щодо розслідувань із бюро.

"Це буде друга спроба народних депутатів почути від директора НАБУ про результати службового розслідування імовірних зливів справ бюро і вжиті ним організаційні заходи для уникнення зливів надалі", — зазначила Радіна.

Таке рішення прийняли у парламенті після того, як на попереднє засідання не з'явився директор НАБУ Семен Кривонос. За її словами, цього разу посадовець підтвердив готовність до проведення такого засідання. 

Радіна також звернулася із проханням щодо присутності на засіданні журналістів, проте отримала відмову.

"На жаль, у неофіційній комунікації отримала відповідь щодо чи то "недоцільності", чи то "неможливості" участі журналістів. Чекаю офіційного листа із позицією НАБУ", — написала голова комітету з питань антикорупційної політики в ВР.

Витік інформації у НАБУ — Антикорупційний комітет приїде до бюро - фото 1
Допис Радіної. Фото: скриншот

Нагадаємо, детективи НАБУ повідомили підозру у кримінальному провадженні щодо укладення угод про призначення на високі посади у Державній митній службі Назару Шептицькому.

Нагадаємо, в Україні намагалися підкупити керівництво Державної митної служби за 1 мільйон доларів. Однак правоохоронці викрили зловмисників та повідомили їм про підозру.

Верховна Рада Київ НАБУ корупція Україна

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