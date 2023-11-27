Вице-президент Еврокомиссии обсудила с украинскими нардепами вступление Украины в Евросоюз

Вице-президент Европейской комиссии вера Юрова с украинскими нардепами (в центре). Фото: Twitter (X)

Вице-президент Европейской комиссии, еврокомиссар по ценностям и прозрачности Вера Юрова во время визита в Киев в понедельник обсудила с депутатами Верховной Рады процесс вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом она сообщила в Twitter (X).

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"Качество и скорость имеют значение. Мала честь обсудить вступление Украины в ЕС с представителями всех политических групп Верховной Рады", — заявила Юрова.

Топ-чиновник ЕС также напомнила, что Еврокомиссия рекомендовала Киеву работать до марта 2024 года над четырьмя приоритетами реформ: борьбой с коррупцией, деолигархизацией, регулированием лоббирования и Законом о национальных меньшинствах.

Ранее мы сообщали, что Украина договорилась с европейскими партнерами о получении военных кораблей. Это сделано с целью безопасного передвижения судов по "зерновому коридору" в Черном море.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский назвал победы, которые нужны Украине для войны против российских оккупантов. В общей сложности их есть три.