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Вице-президент Еврокомиссии обсудила с украинскими нардепами вступление Украины в Евросоюз

27 ноября 2023 16:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Вице-президент Еврокомиссии обсудила с украинскими нардепами вступление Украины в Евросоюз
Вице-президент Европейской комиссии вера Юрова с украинскими нардепами (в центре). Фото: Twitter (X)
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Вице-президент Европейской комиссии, еврокомиссар по ценностям и прозрачности Вера Юрова во время визита в Киев в понедельник обсудила с депутатами Верховной Рады процесс вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом она сообщила в Twitter (X).

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Пост Веры Юровой. Фото: скриншот

Вице-президент Европейской комиссии

"Качество и скорость имеют значение. Мала честь обсудить вступление Украины в ЕС с представителями всех политических групп Верховной Рады", — заявила Юрова.

Топ-чиновник ЕС также напомнила, что Еврокомиссия рекомендовала Киеву работать до марта 2024 года над четырьмя приоритетами реформ: борьбой с коррупцией, деолигархизацией, регулированием лоббирования и Законом о национальных меньшинствах.

Ранее мы сообщали, что Украина договорилась с европейскими партнерами о получении военных кораблей. Это сделано с целью безопасного передвижения судов по "зерновому коридору" в Черном море.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский назвал победы, которые нужны Украине для войны против российских оккупантов. В общей сложности их есть три.

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