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Выворачивайте карманы — сколько стоит отдых в Буковеле в канун Нового года

21 декабря 2023 05:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Выворачивайте карманы — сколько стоит отдых в Буковеле в канун Нового года
Люди отдыхают в Буковеле. Фото: booking.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Популярный горнолыжный курорт "Буковель" в ожидании предновогоднего наплыва туристов. Цены традиционно растут, ведь чтобы пожить здесь как минимум несколько дней, прокатиться на подъемнике и съесть бограч, нужно вывернуть все карманы.

Об этом сообщает Телеграф.

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Какая стоимость жилья в Буковеле

Отмечается, что сейчас туристов в Буковеле немного, наплыв посетителей ждут ближе к Новому году. По словам местных таксистов, больше всего желающих отдохнуть было именно летом. Так, в Буковеле можно не только прокатиться на лыжах, но искупаться в озере Молодости или организовать поход в горы.

На стоимость отдыха в Буковеле влияет немало факторов, среди которых время года, открытие сезона катания на лыжах, удаленность жилья от центра. Соответственно, в сезон цены на жилье повышаются — двухместный номер в центре будет стоить от 5 тыс. грн. На Рождество стоимость взлетит вдвое.

"Самые дорогие здесь отдельные шале и коттеджи — от 20 тыс. грн. Конечно, можно найти жилье и на меньший бюджет — номера или комнаты в частном секторе будут дешевле", — говорится в сообщении.

Частный сектор Буковеля
Частный сектор Буковеля. Фото: Телеграф

Сколько стоит прокатиться на подъемнике и поесть

Цены на горнолыжное снаряжение начинаются от 300 грн, такая же стоимость и билета на подъемник — 300 грн. Ski-пасс может стоить от 600 грн в день, но благодаря акциям стоимость абонемента может снизиться. К тому же вечером прокатиться получится дешевле. Есть также льготы для пенсионеров, военных и детей.

Люди катаются на подъемнике в Буковеле
Люди катаются на подъемнике в Буковеле. Фото: Телеграф

Зимой, кроме катания на лыжах, в Буковеле можно посетить этнопарк Гуцул Ленд (билет — 250 грн) и прокатиться на колесе обзора (300 грн). Есть немало ресторанов и кафе, однако цены здесь не из дешевых, а зимой по традиции растут.

"Так, в корчме Filvarok ("Фильварок") на горе смотровой площадки, борщ с пампушками будет стоить 240 грн, бограч — 275 грн, драники по-селянски с мясом — 295 грн. Хотя такая простая "хлопская" еда стоит, как искреннее золото — заказывают ее достаточно активно. У подножия трасс можно согреться настойками или глинтвейном — от 80 до 150 грн за стакан", — рассказывается в материале.

Меню в корчме Filvarok
Меню в корчме Filvarok. Фото: Телеграф

Мобилизация в Буковеле

Журналистка издания отмечает, что за время отдыха не заметила ни одного военного или полицейского.

"За период отдыха в Буковеле я не заметила ни одного военного или патрульного полицейского. Создается впечатление, что здесь вообще нет войны: повсюду раздается громкая музыка, люди неторопливо гуляют, наслаждаюсь отдыхом. Лишь раз я слышала воздушную тревогу, на которую никто не обратил внимание", — рассказывает автор.

По словам местных, мобилизация в Прикарпатье продолжается. Несмотря на раздачу повесток в ближайших к курорту селах — Татарове, Яблунице и Микуличине — на курорте рейдов ТЦК пока не замечали.

Курорт, несмотря на полномасштабную войну, продолжает строиться. В настоящее время строится аквапарк "Буковель" на четыре этажа и новая пассажирская канатная дорога. Местные рассказали, что частных домовладений в Буковеле практически нет — все земельные участки вокруг курорта давно уже распроданы.

Буковель активно развивается
Буковель активно развивается. Фото: Телеграф

Напомним, что добраться до горнолыжного курорта "Буковель" еще то испытание, ведь цены на такси заоблачные.

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