Вивертайте кишені — скільки коштує відпочинок у Буковелі напередодні Нового року

Люди відпочивають у Буковелі. Фото: booking.com

Популярний гірськолижний курорт "Буковель" в очікуванні передноворічного напливу туристів. Ціни традиційно ростуть, адже щоб пожити тут принаймні кілька днів, покататися на підйомнику та з'їсти бограчу, потрібно вивернути всі кишені.

Про це повідомляє Телеграф.

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Яка вартість житла в Буковелі

Зазначається, що зараз туристів у Буковелі небагато, наплив відвідувачів чекають ближче до Нового року. За словами місцевих таксистів, найбільше охочих відпочити було саме влітку. Так, у Буковелі можна не лише покататись на лижах, а скупатися в озері Молодості, чи організувати похід в гори.

На вартість відпочинку в Буковелі впливає чимало чинників, серед яких пора року, відкриття сезону катання на лижах, віддаленість житла від центру тощо. Відповідно в сезон ціни на житло підвищуються — двомісний номер в центрі коштуватиме від 5 тис. грн. На Різдво вартість злетить вдвічі.

"Найдорожчі тут окремі шале та котеджі — від 20 тис. грн. Звісно, можна знайти житло і на менший бюджет — номери чи кімнати у приватному секторі будуть дешевшими", — йдеться в повідомленні.

Приватний сектор Буковелю. Фото: Телеграф

Скільки коштує покататися на підйомнику та поїсти

Ціни на гірськолижне спорядження починаються від 300 грн, така ж вартість і квитка на підйомник — 300 грн. Ski-пас може коштувати від 600 грн за день, але завдяки акціям вартість абонемента може знизитися. До того ж ввечері покататися вийде дешевше. Існують також пільги для пенсіонерів, військових та дітей.

Люди катаються на підйомнику в Буковелі. Фото: Телеграф

Взимку, крім катання на лижах, у Буковелі можна відвідати етнопарк "Гуцул Ленд" (квиток — 250 грн) та покататися на колесі огляду (300 грн). Є чимало ресторанів і кафе, однак ціни тут не з дешевих, а взимку за традицією зростають.

"Так, у корчмі Filvarok ("Фільварок") на горі оглядового майданчика, борщ з пампушками буде коштувати 240 грн, бограч — 275 грн, деруни по-селянськи з м’ясом — 295 грн. Хоча така проста "хлопська" їжа коштує, як щире золото — замовляють її досить активно. Біля підніжжя трас можна зігрітися настоянками чи глінтвейном — від 80 до 150 грн за склянку", — розповідається в матеріалі.

Меню в корчмі Filvarok. Фото: Телеграф

Мобілізація в Буковелі

Журналістка видання зазначає, що за час відпочинку не помітила жодного військового чи поліцейського.

"За період відпочинку в Буковелі я не помітила жодного військового чи патрульного поліцейського. Складається враження, що тут взагалі нема війни: повсюди лунає гучна музика, люди неквапливо гуляють, насолоджуюсь відпочинком. Лише раз я чула повітряну тривогу, на яку ніхто не звернув увагу", — розповідає авторка.

За словами місцевих, мобілізація на Прикарпатті триває. Попри роздачу повісток в найближчих до курорту селах — Татарові, Яблуниці та Микуличині — на курорті рейдів ТЦК поки не помічали.

Курорт попри повномасштабну війну продовжує розбудовуватися. Наразі будується аквапарк "Буковель" на чотири поверхи та нова пасажирська канатна дорога. Місцеві розповіли, що приватних домоволодінь у Буковелі практично немає — всі земельні ділянки навколо курорту давно вже розпродано.

Буковель активно розбудовується. Фото: Телеграф

Нагадаємо, що дістатися гірськолижного курорту "Буковель" ще те випробування, адже ціни на таксі захмарні.