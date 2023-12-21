Вивертайте кишені — скільки коштує відпочинок у Буковелі напередодні Нового року
Популярний гірськолижний курорт "Буковель" в очікуванні передноворічного напливу туристів. Ціни традиційно ростуть, адже щоб пожити тут принаймні кілька днів, покататися на підйомнику та з'їсти бограчу, потрібно вивернути всі кишені.
Про це повідомляє Телеграф.
Яка вартість житла в Буковелі
Зазначається, що зараз туристів у Буковелі небагато, наплив відвідувачів чекають ближче до Нового року. За словами місцевих таксистів, найбільше охочих відпочити було саме влітку. Так, у Буковелі можна не лише покататись на лижах, а скупатися в озері Молодості, чи організувати похід в гори.
На вартість відпочинку в Буковелі впливає чимало чинників, серед яких пора року, відкриття сезону катання на лижах, віддаленість житла від центру тощо. Відповідно в сезон ціни на житло підвищуються — двомісний номер в центрі коштуватиме від 5 тис. грн. На Різдво вартість злетить вдвічі.
"Найдорожчі тут окремі шале та котеджі — від 20 тис. грн. Звісно, можна знайти житло і на менший бюджет — номери чи кімнати у приватному секторі будуть дешевшими", — йдеться в повідомленні.
Скільки коштує покататися на підйомнику та поїсти
Ціни на гірськолижне спорядження починаються від 300 грн, така ж вартість і квитка на підйомник — 300 грн. Ski-пас може коштувати від 600 грн за день, але завдяки акціям вартість абонемента може знизитися. До того ж ввечері покататися вийде дешевше. Існують також пільги для пенсіонерів, військових та дітей.
Взимку, крім катання на лижах, у Буковелі можна відвідати етнопарк "Гуцул Ленд" (квиток — 250 грн) та покататися на колесі огляду (300 грн). Є чимало ресторанів і кафе, однак ціни тут не з дешевих, а взимку за традицією зростають.
"Так, у корчмі Filvarok ("Фільварок") на горі оглядового майданчика, борщ з пампушками буде коштувати 240 грн, бограч — 275 грн, деруни по-селянськи з м’ясом — 295 грн. Хоча така проста "хлопська" їжа коштує, як щире золото — замовляють її досить активно. Біля підніжжя трас можна зігрітися настоянками чи глінтвейном — від 80 до 150 грн за склянку", — розповідається в матеріалі.
Мобілізація в Буковелі
Журналістка видання зазначає, що за час відпочинку не помітила жодного військового чи поліцейського.
"За період відпочинку в Буковелі я не помітила жодного військового чи патрульного поліцейського. Складається враження, що тут взагалі нема війни: повсюди лунає гучна музика, люди неквапливо гуляють, насолоджуюсь відпочинком. Лише раз я чула повітряну тривогу, на яку ніхто не звернув увагу", — розповідає авторка.
За словами місцевих, мобілізація на Прикарпатті триває. Попри роздачу повісток в найближчих до курорту селах — Татарові, Яблуниці та Микуличині — на курорті рейдів ТЦК поки не помічали.
Курорт попри повномасштабну війну продовжує розбудовуватися. Наразі будується аквапарк "Буковель" на чотири поверхи та нова пасажирська канатна дорога. Місцеві розповіли, що приватних домоволодінь у Буковелі практично немає — всі земельні ділянки навколо курорту давно вже розпродано.
Нагадаємо, що дістатися гірськолижного курорту "Буковель" ще те випробування, адже ціни на таксі захмарні.
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