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Визит Орбана в Москву — в МИД Украины напомнили об основном принципе переговоров

5 июля 2024 17:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Визит Орбана в Москву — реакция МИД Украины
Виктор Орбан и Владимир Путин на встрече. Фото: Sputnik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на прибытие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Там заявили, что решение совершить эту поездку венгерская сторона не согласовывала и не связывалась по этому поводу с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба дипведомства Украины в пятницу, 5 июля.

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Как говорится в сообщении, принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым, поэтому в МИД в очередной раз призывали все страны неукоснительно его соблюдать.

"Единственным реалистичным путем до восстановления справедливого мира остается Формула мира. Как показал первый Глобальный саммит мира в Швейцарии, участие в котором приняла также Венгрия, более ста государств и международных организаций разделяют видение мира, основанное на уважении территориальной целостности Украины и Устава ООН. Формат Саммита мира является ключевой площадкой для поиска путей восстановления справедливого мира", — говорится в заявлении.

Также там добавили, что Киев остается конструктивно настроенным на дальнейшую работу по развитию двустороннего сотрудничества и евроинтеграции по результатам визита главы правительства Венгрии в украинскую столицу.

виктор орбан в Москве.
Скриншот заявления МИД Украины

Визит Орбана в Москву — что известно

Как известно, 5 июля венгерский премьер прибыл в Москву, "чтобы выслушать обе стороны конфликта", о чем заявили в Financial Times. Эту информацию также подтвердил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваси.

В свою очередь премьер-министр Чехии Петр Фиала обвинил Орбана в том, что благодаря его политике Венгрия играет на стороне России. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ни одно умиротворение Владимира Путина и никакие уступки не сработают.

владимир путин переговоры МИД Венгрия Украина Виктор Орбан дипломатия

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