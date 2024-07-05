Візит Орбан до Москви — реакція МЗС України

Віктор Орбан та Володимир Путін на зустрічі. Фото: Sputnik

В Міністерстві закордонних справ України відреагували на прибуття прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви. Там заявили, що рішення здійснити цю поїздку угорська сторона не погоджувала та не зв'язувалася з цього приводу з Україною.

Про це повідомляє пресслужба дипвідомства України у п'ятницю, 5 липня.

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Як йдеться у повідомленні, принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним, тому в МЗС вчергове закликали усі країни неухильно його дотримуватися.

"Єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається Формула миру. Як засвідчив перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь в якому взяла також Угорщина, понад сто держав і міжнародних організацій поділяють бачення миру, засноване на повазі до територіальної цілісності України та Статуту ООН. Формат Саміту миру є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру", — йдеться у заяві.

Також там додали, що Київ залишається конструктивно налаштованим на подальшу роботу над розвитком двосторонньої співпраці та євроінтеграції за результатами візиту глави уряду Угорщини до української столиці.

Скриншот заяви МЗС України

Візит Орбана до Москви — що відомо

Як відомо, 5 липня угорський прем'єр прибув до Москви, "щоб вислухати обидві сторони конфлікту", про що заявили у Financial Times. Цю інформацію також підтвердив прессекретар глави угорського уряду Берталан Хавасі.

Своєю чергою прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала звинуватив Орбана в тому, що завдяки його політиці Угорщина грає на боці Росії. А глава Єврокомісії, Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що жодне умиротворення Володимира Путіна і жодні поступки не спрацюють.