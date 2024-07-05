Візит Орбан до Москви — реакція МЗС України

Візит Орбана в Москву — в МЗС України нагадали про основний принцип перемовин
В Міністерстві закордонних справ України відреагували на прибуття прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви. Там заявили, що рішення здійснити цю поїздку угорська сторона не погоджувала та не зв'язувалася з цього приводу з Україною.
Про це повідомляє пресслужба дипвідомства України у п'ятницю, 5 липня.
Реакція МЗС України на візит Орбана до Москви
Як йдеться у повідомленні, принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним, тому в МЗС вчергове закликали усі країни неухильно його дотримуватися.
"Єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається Формула миру. Як засвідчив перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь в якому взяла також Угорщина, понад сто держав і міжнародних організацій поділяють бачення миру, засноване на повазі до територіальної цілісності України та Статуту ООН. Формат Саміту миру є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру", — йдеться у заяві.
Також там додали, що Київ залишається конструктивно налаштованим на подальшу роботу над розвитком двосторонньої співпраці та євроінтеграції за результатами візиту глави уряду Угорщини до української столиці.
Візит Орбана до Москви — що відомо
Як відомо, 5 липня угорський прем'єр прибув до Москви, "щоб вислухати обидві сторони конфлікту", про що заявили у Financial Times. Цю інформацію також підтвердив прессекретар глави угорського уряду Берталан Хавасі.
Своєю чергою прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала звинуватив Орбана в тому, що завдяки його політиці Угорщина грає на боці Росії. А глава Єврокомісії, Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що жодне умиротворення Володимира Путіна і жодні поступки не спрацюють.
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