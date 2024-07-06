Орбан в Москве - реакция Подоляка

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE.

В Офисе Президента Украины прокомментировали визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Там заявили, что это событие — плохой сигнал для репутации Европейского Союза.

Об этом сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEDOM.

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По его словам, европейские лидеры должны принять для себя политические и юридические решения, а также провести внутреннюю дискуссию. Ведь, подчеркнул Подоляк, Орбан позиционировал себя в статусе председательствующего в Европарламенте.

"Если ваша страна, которая является неотъемлемой частью ЕС, председательствует в ЕС и без согласия соответствующих органов едет в Москву, что создает ложные предпосылки какие-то, то, конечно, это требует должной реакции. Хотелось бы, чтобы это была реакция не только информационная. А чтобы это была хорошая внутренняя дискуссия", — высказался Подоляк.

Он добавил, что такое поведение венгерского политика дает сигнал, что у Евросоюза нет единства.

"Будет ли все это иметь какие-то последствия с точки зрения войны и мира? Нет, конечно же. Россия не может требовать ультимативно окончания войны на своих условиях, не может оставаться на оккупированных территориях, и главное — не может не нести ответственность за весь тот объем преступлений," совершенных с начала войны", — заявил Подоляк.

Визит Орбана в Москву — что известно

Как известно, 5 июля венгерский премьер прибыл в Москву, "чтобы выслушать обе стороны конфликта", о чем заявили в Financial Times. Эту информацию также подтвердил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваси.

В свою очередь премьер-министр Чехии Петр Фиала обвинил Орбана в том, что благодаря его политике Венгрия играет на стороне России. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ни одно умиротворение Владимира Путина и никакие уступки не сработают.

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо похвалил своего венгерского товарища-коллегу за его недавние визиты в Киев и Москву и заявил, что был бы рад оказаться рядом, если бы не проблемы со здоровьем.