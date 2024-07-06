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Візит Віктора Орбана до Москви — реакція Офісу Президента України

6 липня 2024 16:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Орбан в Москві — реакція Подоляка
Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Офісі Президента України прокоментували візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви. Там заявили, що ця подія є поганим сигналом для репутації Європейського Союзу.

Про це сказав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в етері телеканалу FREEDOM

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За його словами, європейські лідери мають для себе ухвалити політичні та юридичні рішення, а також провести внутрішню дискусію. Адже, наголосив Подоляк, Орбан позиціював себе в статусі головуючого в Європарламенті.

"Якщо ваша країна, яка є невід’ємною частиною ЄС, головує в ЄС і без згоди відповідних органів їде до Москви, що створює хибні передумови якісь, то, звісно, це потребує належної реакції. Хотілося б, щоб це була реакція не тільки інформаційна. А щоб це була хороша внутрішня дискусія", — висловився Подоляк.

Він додав, що така поведінка угорського політика дає сигнал, що Євросоюз не має єдності. 

"Чи матиме все це якісь наслідки з погляду війни та миру? Ні, звичайно ж. Росія не може вимагати ультимативно закінчення війни на своїх умовах, не може залишатися на окупованих територіях, і головне — не може не нести відповідальність за весь той обсяг злочинів, скоєних від початку війни", — заявив Подоляк.

Візит Орбана до Москви — що відомо

Як відомо, 5 липня угорський прем'єр прибув до Москви, "щоб вислухати обидві сторони конфлікту", про що заявили у Financial Times. Цю інформацію також підтвердив прессекретар глави угорського уряду Берталан Хавасі.

Своєю чергою прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала звинуватив Орбана в тому, що завдяки його політиці Угорщина грає на боці Росії. А глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що жодне умиротворення Володимира Путіна і жодні поступки не спрацюють. 

Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо похвалив свого угорського товариша-колегу за його нещодавні візити до Києва і Москви і заявив, що був би радий опинитися поруч, якби не проблеми зі здоров'ям. 

Офіс президента Михайло Подоляк Угорщина Україна Європа Віктор Орбан Росія

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