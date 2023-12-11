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Визит Зеленского в США и вступление Украины в ЕС — эфир Новини.LIVE

11 декабря 2023 20:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Визит Зеленского в США и вступление Украины в ЕС — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Народный депутат Украины Юрий Камельчук стал гостем на Новини.LIVE. Вместе с ведущей Диной Бернацкой они будут говорить о визите Президента Украины Владимира Зеленского в США. А также коснутся темы вступления Украины в Европейский союз, и какие требования предъявляет Венгрия.

Посмотреть эфир, который начался в 19:51, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Народный депутат Украины Юрий Камельчук вместе с ведущей Диной Бернацкой будут говорить о визите Зеленского в США, требованиях Венгрии относительно будущего вступления Украины в Евросоюз, а также заявлении Дмитрия Кулебы в Брюсселе. Политик с ведущей обсудят также доверие украинцев к власти.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовится к новым контрнаступательным и оборонным операциям. По его словам, нельзя давать РФ паузу в боевых действиях.

Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Соединенные Штаты Америки и встретится с Джо Байденом 11 декабря.

Ранее мы писали, что Венгрия продолжает блокировать начало переговоров Европейского союза с Украиной о вступлении в блок. Соответственно, страны Союза не могут найти совместного решения по формулированию итогового заключения саммита ЕС.

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