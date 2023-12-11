Візит Зеленського до США та вступ України в ЄС — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Народний депутат України Юрій Камельчук став гостем на Новини.LIVE. Разом з ведучою Діною Бернацькою вони говоритимуть про візит Президента України Володимира Зеленського до США. А також торкнуться теми вступу України до Європейського союзу, та які вимоги висуває для цього Угорщина.

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Ефір Новини.LIVE

Народний депутат України Юрій Камельчук разом з ведучою Діною Бернацькою говоритимуть про візит Зеленського до США, вимоги Угорщини щодо майбутнього вступу України в Євросоюз, а також заяву Дмитра Кулеби у Брюсселі. Політик з ведучою обговорять ще й довіру українців до влади.

Нагадаємо, очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готується до нових контрнаступальних та оборонних операцій. За його словами, не можна давати РФ паузу в бойових діях.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Сполучених Штатів Америки та зустрінеться з Джо Байденом 11 грудня.

Раніше ми писали, що Угорщина продовжує блокувати початок переговорів Європейського союзу з Україною про вступ до блоку. Відповідно, країни Союзу не можуть знайти спільного рішення щодо формулювання підсумкового висновку саміту ЄС.