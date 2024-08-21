Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Украл самокат Bolt — как суд наказал мужчину arrow

Украл самокат Bolt — как суд наказал мужчину

21 августа 2024 21:13
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Полтаве судили мужчину, укравшего самокат Bolt
Судебное заседание. Фото: ТСН
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Киевский районный суд Полтавы вынес приговор для местного жителя, похитившего электросамокат компании Bolt. Ему назначили испытательный срок продолжительностью в два года.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Известно, что мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы, однако суд заменил реальное наказание на испытательный срок продолжительностью два года. Кроме того, с него взыскали 1,5 тысячи гривен за расходы на судебные экспертизы.

Решение суда

Согласно материалам дела, инцидент произошел вечером 13 июля, когда обвиняемый незаконно завладел самокатом. Сумму ущерба, нанесенного компании Bolt, суд оценил более чем в 17 тысяч гривен. В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину. В связи с этим его адвокат призвал к смягчению наказания.

Напомним, в Полтаве в мае 2024 года водитель грузовика был в рейсе и проиграл в онлайн-казино более 33 тысяч гривен, которые принадлежали фирме. Мужчина инсценировал похищение этих средств и получил два года условного наказания.

Также важные новости дня по теме:

суд самокаты Украина Полтава Bolt судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:33 Работник ТЦК за помощь уклонисту предстанет перед судом — какое наказание ему грозит

22:24 В Херсоне прозвучала серия взрывов

22:18 Графики отключений на завтра — в какие часы на Одесчине будет свет

22:13 Боевой медик показал ужасные условия в психбольнице Одесской области, где лечат военных

Text

22:00 Нардеп Южанина предупредила о значительном повышении цен на топливо

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

21:42 В Минобороны ответили, при каком условии будут внедрять электронные боевые распоряжения

Новость с видео

21:32 После снятия с военного учета мужчины должны получить справку — как это сделать

21:30 Не в Хустском военкомате — Закарпатский ТЦК раскрыл, где на самом деле происходили обыски

21:13 Украл самокат Bolt — как суд наказал мужчину

21:09 Повестка до зачисления в вуз — что должен делать абитуриент

22:33 Работник ТЦК за помощь уклонисту предстанет перед судом — какое наказание ему грозит

22:24 В Херсоне прозвучала серия взрывов

22:18 Графики отключений на завтра — в какие часы на Одесчине будет свет

22:13 Боевой медик показал ужасные условия в психбольнице Одесской области, где лечат военных

21:42 В Минобороны ответили, при каком условии будут внедрять электронные боевые распоряжения

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Новость с видео

21:32 После снятия с военного учета мужчины должны получить справку — как это сделать

21:30 Не в Хустском военкомате — Закарпатский ТЦК раскрыл, где на самом деле происходили обыски

21:13 Украл самокат Bolt — как суд наказал мужчину

21:09 Повестка до зачисления в вуз — что должен делать абитуриент

21:03 Зеленский в вечернем обращении объяснил, какие усилия прилагают для защиты Покровска

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

Text

22:00 Нардеп Южанина предупредила о значительном повышении цен на топливо

Text

18:17 Военный рассказал о сложных условиях, в которых находятся некоторые бригады ВСУ

Text

17:50 Новый мирный план от Украины и приказ Байдена готовить ядерное оружие — эфир Вечір.LIVE

Text

17:32 Россия использует защищенные от РЭБ дроны — военный ответил, как с этим борются ВСУ

Text

13:53 Депутат Крулько ответил, есть ли в госбюджете средства для финансирования "Национального кэшбека"

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

13:15 Нардеп Евтушок назвал вероятную причину отсутствия кадровых решений в правительстве

Text

13:00 Подготовка к концу войны и начало тайных переговоров — эфир День.LIVE

Text

12:55 Ратификация Римского статута — юрист объяснил нюансы

Text

11:45 Оранжевая революция и Майдан могут помешать вступлению в ЕС — нардеп объяснил причину

Text

08:00 Запрет УПЦ и продвижение в Курской области — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно