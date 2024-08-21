В Полтаве судили мужчину, укравшего самокат Bolt

Судебное заседание. Фото: ТСН

Киевский районный суд Полтавы вынес приговор для местного жителя, похитившего электросамокат компании Bolt. Ему назначили испытательный срок продолжительностью в два года.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Известно, что мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы, однако суд заменил реальное наказание на испытательный срок продолжительностью два года. Кроме того, с него взыскали 1,5 тысячи гривен за расходы на судебные экспертизы.

Решение суда

Согласно материалам дела, инцидент произошел вечером 13 июля, когда обвиняемый незаконно завладел самокатом. Сумму ущерба, нанесенного компании Bolt, суд оценил более чем в 17 тысяч гривен. В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину. В связи с этим его адвокат призвал к смягчению наказания.

Напомним, в Полтаве в мае 2024 года водитель грузовика был в рейсе и проиграл в онлайн-казино более 33 тысяч гривен, которые принадлежали фирме. Мужчина инсценировал похищение этих средств и получил два года условного наказания.