У Полтаві судили чоловіка, який вкрав самокат Bolt

Судове засідання. Фото: ТСН

Київський районний суд Полтави ухвалив вирок для місцевого жителя, який викрав електросамокат компанії Bolt. Йому призначили іспитовий термін тривалістю два роки.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Відомо, що чоловіка засудили до п’яти років позбавлення волі, однак суд замінив реальне покарання на іспитовий термін тривалістю два роки. Крім того, з нього стягнули 1,5 тисячі гривень за витрати на судові експертизи.

Рішення суду

Згідно з матеріалами справи, інцидент стався ввечері 13 липня, коли обвинувачений незаконно заволодів самокатом. Суму збитків, завданих компанії Bolt, суд оцінив у понад 17 тисяч гривень. В ході судового розгляду чоловік визнав свою провину. У зв’язку з цим, його адвокат закликав до пом’якшення покарання.

Нагадаємо, у Полтаві у травні 2024 року водій вантажівки був у рейсі та програв в онлайн-казино понад 33 тисячі гривень, які належали фірмі. Чоловік інсценував викрадення цих коштів та отримав за це два роки умовного покарання.