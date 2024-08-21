У Полтаві судили чоловіка, який вкрав самокат Bolt

Вкрав самокат Bolt — як суд покарав чоловіка
Київський районний суд Полтави ухвалив вирок для місцевого жителя, який викрав електросамокат компанії Bolt. Йому призначили іспитовий термін тривалістю два роки.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Відомо, що чоловіка засудили до п’яти років позбавлення волі, однак суд замінив реальне покарання на іспитовий термін тривалістю два роки. Крім того, з нього стягнули 1,5 тисячі гривень за витрати на судові експертизи.
Рішення суду
Згідно з матеріалами справи, інцидент стався ввечері 13 липня, коли обвинувачений незаконно заволодів самокатом. Суму збитків, завданих компанії Bolt, суд оцінив у понад 17 тисяч гривень. В ході судового розгляду чоловік визнав свою провину. У зв’язку з цим, його адвокат закликав до пом’якшення покарання.
Нагадаємо, у Полтаві у травні 2024 року водій вантажівки був у рейсі та програв в онлайн-казино понад 33 тисячі гривень, які належали фірмі. Чоловік інсценував викрадення цих коштів та отримав за це два роки умовного покарання.
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