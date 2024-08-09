В Полтаве мужчина инсценировал кражу 33 тысяч гривен, проигравших в казино

Судебное заседание. Иллюстративное фото: ml.od.court.gov.ua

В Полтаве в мае 2024 года водитель грузовика был в рейсе и проиграл в онлайн-казино более 33 тысяч гривен, которые принадлежали фирме. Мужчина инсценировал похищение этих средств и получил два года условного наказания.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Киевский райсуд Полтавы 23 июля вынес приговор мужчине за ложное сообщение о совершении тяжкого преступления (ч.2 ст.383 УК Украины).

Мужчина обратился в полицию с заявлением о похищении у него более 33 тысяч гривен, принадлежавших фирме, в которой он работал водителем. На самом деле, эти средства он проиграл в онлайн-казино.

Обвиняемый — уроженец села Кустолова-Суходилка, Полтавского района, имеет среднее образование, женат и содержит двух малолетних детей, работает водителем.

В начале мая 2024, когда водитель был в рейсе и пополнил свой личный счет в онлайн-казино "Slotoking" и "Pin-Up.Ua" на 33 350 грн, а затем проиграл всю сумму на этих ресурсах.

На следующий день мужчина приобрел нож, разрезал дно своей барсетки и выбросил нож в заросли вдоль железнодорожных путей в направлении ул. Петра Дорошенко. Таким образом, мужчина инсценировал кражу у него упомянутых средств и сообщил об этом полиции.

Какое наказание грозит

Уже 22 мая мужчина заключил соглашение о признании вины с прокурором, признавшим себя виновным в ложном сообщении о совершении тяжкого преступления. Суд утвердил это соглашение и назначил мужчине два года заключения, но от отбывания наказания его освободили с испытательным сроком один год.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Полтавском апелляционном суде в течение 30 дней с момента его оглашения.