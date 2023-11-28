Из-за непогоды в Украине погибли 10 человек, — Клименко

Спасатель помогает водителю, авто которого застряло в сугробах снега. Фото: ГСЧС в Одесской области

В результате непогоды, которая бушует в Украине, погибли 10 человек. Еще 23 человека пострадали, среди них есть дети.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Последствия непогоды в Одесской области

В Одесской области спасатели выезжали на выезды, чтобы оказать помощь 254 раза. Были отбуксированы 849 автомобилей, 24 автобуса и 17 карет скорой помощи.

Непогода в Одесской области. Фото: ГСЧС

"Оказана помощь 2 498 людям, в том числе 162 детям. 5 человек из-за непогоды погибли, еще 15 — пострадали. На участках дорог М-05 и М-15 организовано движение в реверсном режиме", — отметил Клименко.

Какая ситуация в Николаевской области

В Николаевской области подразделения ГСЧС выезжали на вызовы 66 раз, им удалось отбуксовать 144 автомобиля. На некоторых участках дорог движение все еще затруднено. В области известно о двух погибших, еще двое пострадали.

В общей сложности восемь автомобильных дорог в Николаевской и Кировоградской областях остаются перекрытыми. Также в результате непогоды было обесточено 411 населенных пунктов в 11 областях.

Спасатели помогают водителям транспорта. Фото: ГСЧС

"Всего отбуксировано из переметов 1 530 транспортных средств. В результате усложнения погодных условий погибли 10 человек — в Одесской, Харьковской, Николаевской областях и в Киеве. 23 человека пострадали, среди них есть 2 ребенка. На государственном и региональном уровнях функционируют штабы по ликвидации последствий непогоды", — добавил глава МВД.

Обстрелы оккупантов

Также Клименко рассказал и о вражеских обстрелах Херсона. В городе в результате атаки были повреждены школа и частные дома, один человек получил ранения.

Кроме того, армия РФ ударила по Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

В Хмельницкой области из-за падения обломков беспилотника был поврежден частный дом, хозяйственное сооружение и автомобиль.

Напомним, в Одессе возобновила работу котельная "Северная-2" с разрушенной ветром 100-метровой дымоходной трубой. Ее часть упала накануне, в результате чего тысячи людей остались без отопления.