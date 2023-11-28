Внаслідок негоди в Україні загинуло 10 людей, — Клименко

Рятувальник допомагає водію, авто якого застрягло в кучугурах снігу. Фото: ДСНС в Одеській області

Внаслідок негоди, яка вирує Україною, загинуло 10 людей. Ще 23 особи постраждали, серед них є діти.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Наслідки негоди на Одещині

На Одещині рятувальники виїжджали на виїзди, аби надати допомогу 254 рази. Було відбуксовано 849 автомобілів, 24 автобуси та 17 карет швидкої допомоги.

Наслідки негоди в Одеській області. Фото: ДСНС

"Надано допомогу 2 498 людям, зокрема 162 дітям. 5 людей через негоду загинули, ще 15 — постраждали. На ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі", — зазначив Клименко.

Яка ситуація у Миколаївській області

На Миколаївщині підрозділи ДСНС виїжджали на виклики 66 разів, їм вдалося відбуксувати 144 автомобілі. На деяких ділянках доріг рух досі ускладнено. В області відомо про двох загиблих людей, ще двоє постраждали.

Загалом вісім автомобільних доріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими. Також внаслідок негоди було знеструмлено 411 населених пунктів у 11 областях.

Рятувальники допомагають водіям транспорту. Фото: ДСНС

"Усього відбуксовано з переметів 1530 транспортних засобів. Внаслідок ускладнення погодних умов загинули 10 людей — на Одещині, Харківщині, Миколаївщині та у Києві. 23 людини постраждали, серед них є 2 дитини. На державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків негоди", — додав очільник МВС.

Обстріли окупантів

Також Клименко розповів і про ворожі обстріли Херсона. У місті внаслідок атаки було пошкоджено школу та приватні будинки, одна людина зазнала поранень.

Крім того, армія РФ вдарила по Дніпропетровщині, Миколаївщині та Харківщині.

У Хмельницькій області через падіння уламків безпілотника було пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду та автівку.

Нагадаємо, в Одесі відновила роботу котельня "Північна-2" зі зруйнованою вітром 100-метровою димохідною трубою. Її частина впала напередодні, внаслідок чого тисячі людей залишилися без опалення.