Внаслідок негоди в Україні загинуло 10 людей, — Клименко
Внаслідок негоди, яка вирує Україною, загинуло 10 людей. Ще 23 особи постраждали, серед них є діти.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Наслідки негоди на Одещині
На Одещині рятувальники виїжджали на виїзди, аби надати допомогу 254 рази. Було відбуксовано 849 автомобілів, 24 автобуси та 17 карет швидкої допомоги.
"Надано допомогу 2 498 людям, зокрема 162 дітям. 5 людей через негоду загинули, ще 15 — постраждали. На ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі", — зазначив Клименко.
Яка ситуація у Миколаївській області
На Миколаївщині підрозділи ДСНС виїжджали на виклики 66 разів, їм вдалося відбуксувати 144 автомобілі. На деяких ділянках доріг рух досі ускладнено. В області відомо про двох загиблих людей, ще двоє постраждали.
Загалом вісім автомобільних доріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими. Також внаслідок негоди було знеструмлено 411 населених пунктів у 11 областях.
"Усього відбуксовано з переметів 1530 транспортних засобів. Внаслідок ускладнення погодних умов загинули 10 людей — на Одещині, Харківщині, Миколаївщині та у Києві. 23 людини постраждали, серед них є 2 дитини. На державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків негоди", — додав очільник МВС.
Обстріли окупантів
Також Клименко розповів і про ворожі обстріли Херсона. У місті внаслідок атаки було пошкоджено школу та приватні будинки, одна людина зазнала поранень.
Крім того, армія РФ вдарила по Дніпропетровщині, Миколаївщині та Харківщині.
У Хмельницькій області через падіння уламків безпілотника було пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду та автівку.
Нагадаємо, в Одесі відновила роботу котельня "Північна-2" зі зруйнованою вітром 100-метровою димохідною трубою. Її частина впала напередодні, внаслідок чого тисячі людей залишилися без опалення.
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