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Зеленський у новому зверненні розповів про наслідки негоди в Україні

27 листопада 2023 22:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський у новому зверненні розповів про наслідки негоди в Україні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки негоди протягом доби. За його словами, в Одеській області загинули п'ятеро людей.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Наслідки негоди в Україні

Глава держави розповів, що внаслідок негоди були знеструмлені майже 1 500 населених пунктів в 17 областях. Наразі всюди працюють енергетики.

"Станом на зараз через негоду є загиблі, найбільше - в Одеській області, п'ять людей, щонайменше 19 людей постраждали", — повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що епіцентр циклону переміщується в північні області.

Міжнародні заходи

Сьогодні, 27 листопада, Зеленський провів підготовчу нараду щодо різних міжнародних заходів, які плануються найближчими тижнями та до кінця року.

"Чітко бачимо українську перспективу й те, що необхідно для досягнення наших цілей. Щодня працюємо з партнерами заради нових пакетів оборонної підтримки — підтримки для наших воїнів", — наголосив він.

Війна в Україні

Глава держави підписав черговий указ про відзначення солдатів і офіцерів Збройних Сил України державними нагородами — 115 військових. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії вже відзначені 64 258 воїнів з усіх Сил оборони та безпеки України.

"Масова хоробрість, масова стійкість, масова направленість на те, щоб саме Україна здобувала переваги в цій війні. Я дякую всім, хто б’ється заради України й українців! Дякую всім командирам, які дбають про життя солдатів! Дякую всім, хто зосереджений саме на тому, як зробити нашу державу сильнішою — усю нашу державу. Наодинці цієї битви не виграєш — тільки разом, усі, хто дбає одне про одного й Україну", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сьогодні 27 листопада провів важливу розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Це сталося напередодні засідання Європейської ради в грудні.

Також ми писали, що Володимир Зеленський зустрівся з президентом та віцепрезиденткою Європейського інвестиційного банку. Він подякував їм за візит до Києва.

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