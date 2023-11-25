Почтение памяти жертв Голодомора — как советская власть убивала украинцев
Каждый год в Украине чтят память жертв Голодомора. В четвертую субботу ноября украинцы зажигают свечи за умерших от голода в страшные годы 1932-1933, поэтому и вы не забудьте вечером вспомнить о тех, кого жестоко убила советская власть.
Новини.LIVE вспоминают сегодня об этих ужасных событиях.
Шокирующее количество жертв
В 1932-1933 годах руководство СССР пыталось уничтожить часть украинцев, поэтому на официальном уровне власти отрицали данные о массовой смертности людей от голода, поэтому они отказывались от помощи других стран мира.
Известно, что в 1932 году руководители ВКП(б) и правительства СССР ввели:
- насильственное изъятие продовольствия,
- блокаду сел и целых районов,
- запрет выезда за пределы охваченной голодом Украины,
- сворачивание сельской торговли,
- репрессии в отношении несогласных.
Тоталитарные власти создали для украинцев условия, которые были сделаны для того, чтобы их физически уничтожить.
Ученые продолжают обсуждать точное количество жертв.
Однако, по данным Института демографии и социальных исследований имени Н. Птухи НАН Украины, демографические потери Украины из-за Голодомора в 1932—1933 годах составляют примерно 4,5 млн человек.
Упоминания о Голодоморе в советское время
В целом в Советском Союзе в течение десятилетий продолжался запрет на почтение памяти жертв Голодомора. В публичном пространстве не было никаких разговоров об этом.
"Только с восстановлением государственной независимости украинский народ смог сорвать табу по теме Голодомора. Силу этому процессу дали люди, которые, несмотря на официальное умолчание со стороны режима, всегда помнили, что сделали с украинской нацией в начале 1930-х. А также благодаря украинцам и всем, кто их поддерживал, тем, кто за пределами СССР хранил память о Голодоморе и передавал ее своим детям с 1933 года по сегодняшний день", — отмечают представители Музея Голодомора.
Молитвы о погибших
В свою очередь сегодня Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой почтили память жертв Голодомора.
"Сегодня будут звучать наши молитвы. И будут звучать наши слова в защиту справедливости. И будет видна наша солидарность — солидарность всех свободных людей, которые зажгут свечи памяти в знак того, что Украина никогда не забудет своих людей, чьи жизни были унесены Голодомором-геноцидом", — подчеркнул он.
Напомним, ранее Зеленский обратился к украинцам ко Дню памяти жертв Голодомора. Он поблагодарил все государства, которые признали Голодомор преступлением против Украины и ее людей.
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