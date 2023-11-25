Почтение памяти жертв Голодомора — как советская власть убивала украинцев

Раскулаченная семья возле своего дома в с. Удачное Донецкой области. Фото: Музей Голодомора

Каждый год в Украине чтят память жертв Голодомора. В четвертую субботу ноября украинцы зажигают свечи за умерших от голода в страшные годы 1932-1933, поэтому и вы не забудьте вечером вспомнить о тех, кого жестоко убила советская власть.

Новини.LIVE вспоминают сегодня об этих ужасных событиях.

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В 1932-1933 годах руководство СССР пыталось уничтожить часть украинцев, поэтому на официальном уровне власти отрицали данные о массовой смертности людей от голода, поэтому они отказывались от помощи других стран мира.

Очень худые от голода дети. Фото: Музей Голодомора

Известно, что в 1932 году руководители ВКП(б) и правительства СССР ввели:

насильственное изъятие продовольствия,

блокаду сел и целых районов,

запрет выезда за пределы охваченной голодом Украины,

сворачивание сельской торговли,

репрессии в отношении несогласных.

Селяне, которые стоят возле мешков с продуктами, которые забирают у них. Фото: Музей Голодомора

Тоталитарные власти создали для украинцев условия, которые были сделаны для того, чтобы их физически уничтожить.

Ученые продолжают обсуждать точное количество жертв.

Однако, по данным Института демографии и социальных исследований имени Н. Птухи НАН Украины, демографические потери Украины из-за Голодомора в 1932—1933 годах составляют примерно 4,5 млн человек.

Селянин, умерший от голода. Фото: Музей Голодомора

Упоминания о Голодоморе в советское время

В целом в Советском Союзе в течение десятилетий продолжался запрет на почтение памяти жертв Голодомора. В публичном пространстве не было никаких разговоров об этом.

Жертвы Голодомора. Фото: Музей Голодомора

"Только с восстановлением государственной независимости украинский народ смог сорвать табу по теме Голодомора. Силу этому процессу дали люди, которые, несмотря на официальное умолчание со стороны режима, всегда помнили, что сделали с украинской нацией в начале 1930-х. А также благодаря украинцам и всем, кто их поддерживал, тем, кто за пределами СССР хранил память о Голодоморе и передавал ее своим детям с 1933 года по сегодняшний день", — отмечают представители Музея Голодомора.

Молитвы о погибших

В свою очередь сегодня Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой почтили память жертв Голодомора.

"Сегодня будут звучать наши молитвы. И будут звучать наши слова в защиту справедливости. И будет видна наша солидарность — солидарность всех свободных людей, которые зажгут свечи памяти в знак того, что Украина никогда не забудет своих людей, чьи жизни были унесены Голодомором-геноцидом", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Зеленский обратился к украинцам ко Дню памяти жертв Голодомора. Он поблагодарил все государства, которые признали Голодомор преступлением против Украины и ее людей.