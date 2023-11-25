Вшанування пам'яті жертв Голодомору — як радянська влада вбивала українців

Розкуркулена сім'я біля свого будинку в с. Удачне Донецької області. Фото: Музей Голодомору

Кожного року в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору. В четверту суботу листопада українці запалюють свічки за тих, хто помер від голоду в страшні роки 1932-1933, тому і ви не забудьте ввечері згадати за тих, кого жорстоко вбила радянська влада.

Новини.LIVE згадують сьогодні про ці жахливі події.

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Шокуюча кількість жертв

В 1932-1933 роках керівництво СРСР намагалося знищити частину українців, тому на офіційному рівні влада заперечувала дані щодо масової смертності людей від голоду, тому вона відмовилася від допомоги інших країн світу.

Дуже худі від голоду діти. Фото: Музей Голодомору

Відомо, що у 1932 році керівники ВКП(б) та уряду СРСР запровадили:

насильницьке вилучення продовольства,

блокаду сіл та цілих районів,

заборону виїзду за межі охопленої голодом України,

згортання сільської торгівлі,

репресії щодо незгодних.

Селяни, які стоять біля мішків з харчами, які забирають у них. Фото: Музей Голодомору

Тоталітарна влада створила для українців умови, які були зроблені для того, аби їх фізично знищити.

Наразі вчені продовжують обговорювати точну кількість жертв.

Проте за даними Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАН України, демографічні втрати України через Голодомор в 1932—1933 роках становлять приблизно 4,5 млн людей.

Селянин, який помер від голоду. Фото: Музей Голодомору

Згадки про Голодомор в радянські часи

Загалом в Радянському Союзі протягом десятиліть тривала заборона на вшанування пам'яті жертв Голодомору. В публічному просторі не було жодних розмов щодо цього.

Жертви Голодомору. Фото: Музей Голодомору

"Тільки із відновленням державної незалежності український народ зміг зірвати табу з теми Голодомору. Силу цьому процесу дали люди, які, попри на офіційне замовчування з боку режиму, завжди пам’ятали, що зробили з українською нацією на початку 1930-х. А також завдяки українцям та всім, хто їх підтримував, тим, хто за межами СРСР зберігав пам’ять про Голодомор та передавав її своїм дітям від 1933 року до сьогодні", — наголошують представники Музею Голодомору.

Молитви за загиблими

Своєю чергою сьогодні Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою вшанували памʼять жертв Голодомору.

"Сьогодні звучатимуть наші молитви. І звучатимуть наші слова на захист справедливості. І буде видно нашу солідарність — солідарність усіх вільних людей, які запалять свічки пам’яті на знак того, що Україна ніколи не забуде своїх людей, чиї життя були забрані Голодомором-геноцидом", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський звернувся до українців до Дня пам'яті жертв Голодомору. Він подякував всім державам, які визнали Голодомор злочином проти України та її людей.