Празднование Дня Независимости – Клопотенко о традиции с пирогом

Евгений Клопотенко. Фото: Новини.LIVE

Ко Дню Независимости в Украине существуют разные традиции, но точно не кулинарные. Если с Новым Годом, Рождеством или Пасхой есть ассоциации с яствами на праздничном столе, то на День Независимости — нет.

Гастрономические эксперты решили в этом году положить начало "Пирогу Независимости" — как кулинарной традиции для украинцев. Больше об идее и рецептах Новини.LIVE рассказал ресторатор Евгений Клопотенко.

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— Почему в украинском обществе не сформировалась традиция застолья в День Независимости?

— Лет шесть назад я об этом начал думать. У меня была мысль сделать от Майдана до Площади Украинских Героев огромный стол, и чтобы каждый приходил с чем-то, ставил свою пищу и все вместе ели. Мысль тогда зародилась, но потом и ковид, и полномасштабное вторжение.

Ресторатор Евгений Клопотенко. Фото: Новини.LIVE

Точно хотелось на День Независимости не смотреть парад, потому что меня это пугает и это о советском союзе. Поэтому я не знал, что делать в этот день. И вот когда пришла идея сформировать кулинарную традицию, я понял, что это то, что нужно.

У нас не было времени сформировать свои традиции, потому что мы жили в советском пространстве, а сейчас пора переосмысливать. На Рождество наша — наша традиция, так что оставляем ее. А на День Независимости нет ничего, и поэтому мы решили сформировать новую, которая лежала на поверхности.

Кулинарная традиция ко Дню Независимости. Фото: Новини.LIVE

— Ваша экспертная среда решила, что это должен быть пирог, и еще не один рецепт, а у каждого свой. Лично вы какой будете готовить?

— Я приготовлю три-четыре, в зависимости от того, что будет в холодильнике. Если бы готовил сегодня, то это будет с кизилом, с арбузом — испарю и намажу медом из арбуза. И, конечно, с персиками. Все, что на даче у родителей будет, из этого и сделаю.

Пирог независимости. Фото: Новини.LIVE

— Подхватят ли идею с пирогами рестораны, чтобы в День Независимости их можно было купить повсюду?

— Я думаю, что в следующем году рестораторы начнут продавать, их как паски. А спустя год это будет бум. Думаю, что рестораторы не очень быстро подхватят, но когда через два года они увидят там деньги, то начнут это делать.

Пирог Кобылянской. Фото: Новини.LIVE

— Если заглянем на два года вперед, каким вы представляете праздничный стол на День Независимости?

— Я представляю, что ты просыпаешься с утра, готовишь пирог и потом идешь встречаешься с друзьями, и вы меняетесь пирогами. Где и как встречаетесь — это уже их идеи. Но ты идешь на природу и берешь пирог, идешь в гости и берешь пирог. Это прикольно, эта традиция сама родится. Ты не можешь сказать людям, что делать, но можешь их вдохновить.