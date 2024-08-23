Святкування Дня Незалежності - Клопотенко про традицію з пирогом

Євген Клопотенко. Фото: Новини.LIVE

До Дня Незалежності в Україні існують різні традиції, але точно не кулінарні. Якщо з Новим Роком, Різдвом або Великоднем є асоціації зі святковими стравами на столі, то на День Незалежності — немає.

Гастрономічні експерти вирішили цього року започаткувати "Пиріг Незалежності" — як кулінарну традицію для українців. Більше про ідею та рецепти Новини.LIVE розповів ресторатор Євген Клопотенко.

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— Чому в українському суспільстві не сформувалася традиція застілля на День Незалежності?

— Років шість назад я про це почав думати. У мене була думка зробити від Майдану до Площі Українських Героїв величезний один стіл, і щоб кожен приходив з чимось, ставив свою їжу і всі разом їли. Думка тоді зародилася, але потім і ковід, і повномасштабне вторгнення.

Ресторатор Євген Клопотенко. Фото: Новини.LIVE

Точно хотілося на День Незалежності не дивитися парад, бо це мене лякає і це про радянський союз. Тому я не знав, що робити в цей день. Тож коли прийшла ідея сформувати кулінарну традицію, я зрозумів, що це те, що потрібно.

У нас не було часу сформувати свої традиції, бо ми жили в радянському просторі, а зараз настав час переосмислювати. На Різдво наша – наша традиція, отже лишаємо її. А на день Незалежності немає нічого, і тому ми вирішили сформувати нову, яка лежала на поверхні.

Кулінарна традиція до Дня Незалежності. Фото: Новини.LIVE

— Ваше експертне середовище вирішило, що це має бути пиріг, і ще й не один рецепт, а в кожного свій. Особисто ви який будете готувати?

— Я приготую десь три-чотири, залежно від того, що буде в холодильнику. Якби готував сьогодні, то це буде з кизилом, з кавуном — випарю і намажу ніби медом з кавуна. І, звичайно. з персиками. Все, що на дачі у батьків буде, з того і зроблю.

Пиріг Незалежності. Фото: Новини.LIVE

— Чи підхоплять ідею з пирогами ресторани, щоб на День Незалежності їх можна було купити всюди?

— Я думаю, що наступного року ресторатори почнуть продавати їх, як паски. А через рік це буде бум. Думаю, що ресторатори не дуже швидко підхоплять, але коли через два роки вони побачать там гроші, то точно почнуть це робити.

Пиріг Кобилянської. Фото: Новини.LIVE

— Якщо заглянемо на два роки вперед, яким уявляєте святковий стіл на День Незалежності?

— Я уявляю, що ти прокидаєшся зранку, готуєш пиріг, і потім йдеш зустрічаєшся з друзями, і ви міняєтесь пирогами. Де і як зустрічаєтесь — це вже їхні ідеї. Але ти йдеш на природу і береш пиріг, йдеш в гості і береш пиріг. Це прикольно, ця традиція сама народиться. ти не можеш сказати людям що робити, але можеш їх надихнути.