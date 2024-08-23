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Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

23 серпня 2024 06:31
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Святкування Дня Незалежності - Клопотенко про традицію з пирогом
Євген Клопотенко. Фото: Новини.LIVE
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

До Дня Незалежності в Україні існують різні традиції, але точно не кулінарні. Якщо з Новим Роком, Різдвом або Великоднем є асоціації зі святковими стравами на столі, то на День Незалежності — немає. 

Гастрономічні експерти вирішили цього року започаткувати "Пиріг Незалежності" — як кулінарну традицію для українців. Більше про ідею та рецепти Новини.LIVE розповів ресторатор Євген Клопотенко. 

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— Чому в українському суспільстві не сформувалася традиція застілля на День Незалежності? 

— Років шість назад я про це почав думати. У мене була думка зробити від Майдану до Площі Українських Героїв величезний один стіл, і щоб кожен приходив з чимось, ставив свою їжу і всі разом їли. Думка тоді зародилася, але потім і ковід, і повномасштабне вторгнення. 

Евгений Клопотенко
Ресторатор Євген Клопотенко. Фото: Новини.LIVE

Точно хотілося на День Незалежності не дивитися парад, бо це мене лякає і це про радянський союз. Тому я не знав, що робити в цей день. Тож коли прийшла ідея сформувати кулінарну традицію, я зрозумів, що це те, що потрібно. 

У нас не було часу сформувати свої традиції, бо ми жили в радянському просторі, а зараз настав час переосмислювати. На Різдво наша – наша традиція, отже лишаємо її. А на день Незалежності немає нічого, і тому ми вирішили сформувати нову, яка лежала на поверхні. 

Пирог Независимости
Кулінарна традиція до Дня Незалежності. Фото: Новини.LIVE

— Ваше експертне середовище вирішило, що це має бути пиріг, і ще й не один рецепт, а в кожного свій. Особисто ви який будете готувати? 

— Я приготую десь три-чотири, залежно від того, що буде в холодильнику. Якби готував сьогодні, то це буде з кизилом, з кавуном — випарю і намажу ніби медом з кавуна. І, звичайно. з персиками. Все, що на дачі у батьків буде, з того і зроблю. 

Пирог Независимости
Пиріг Незалежності. Фото: Новини.LIVE

— Чи підхоплять ідею з пирогами ресторани, щоб на День Незалежності їх можна було купити всюди? 

— Я думаю, що наступного року ресторатори почнуть продавати їх, як паски. А через рік це буде бум. Думаю, що ресторатори не дуже швидко підхоплять, але коли через два роки вони побачать там гроші, то точно почнуть це робити. 

Пирог Независимости
Пиріг Кобилянської. Фото: Новини.LIVE

— Якщо заглянемо на два роки вперед, яким уявляєте святковий стіл на День Незалежності? 

— Я уявляю, що ти прокидаєшся зранку, готуєш пиріг, і потім йдеш зустрічаєшся з друзями, і  ви міняєтесь пирогами.  Де і як зустрічаєтесь — це вже їхні ідеї. Але ти йдеш на природу і береш пиріг, йдеш в гості і береш пиріг. Це прикольно, ця традиція сама народиться. ти не можеш сказати людям що робити, але можеш їх надихнути.

Евгений Клопотенко
Шеф-кухар Євген Клопотенко. Фото: Новини.LIVE

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