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Вступление Украины в ЕС — венгерские и словацкие общины Закарпатья обратились к Орбану и Фицо

12 декабря 2023 00:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вступление Украины в ЕС — венгерские и словацкие общины Закарпатья обратились к Орбану и Фицо
Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фиццо. Фото: AFP/EAST NEWS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Венгерское и словацкое национальные сообщества Закарпатской области обратились к премьер-министрам Венгрии и Словакии Виктору Орбану и Роберту Фицо с просьбой о поддержке старта переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Соответствующие обращения сообщества обнародовали в Facebook.

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"Украина за последний год продемонстрировала значительный прогресс в выполнении рекомендаций Европейской Комиссии по обеспечению прав национальных меньшинств. Новый законопроект, принятый украинским парламентом, существенно отражает интересы национальных меньшинств и пользуется нашей полной поддержкой", — говорится в обращении к Орбану Демократического союза венгров Украины.

Украинские венгры и словаки не ограничились призывом к премьер-министрам Венгрии и Словакии, а также обратились и к лидерам ЕС, чтобы те не прекращали поддержку и помощь Украине на пути вступления в союз.

"Мы настоятельно призываем всех лидеров государств-членов ЕС продолжать поддерживать Украину на пути евроинтеграции. Это продвижение в обеспечении демократии и прав национальных меньшинств является неотъемлемой частью Копенгагенских критериев членства, и мы верим, что Украина заслуживает поддержки ее усилий в этом направлении", — добавили представители сообщества.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Демократического союза венгров Украины
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Демократического союза венгров Украины

Идентичное обращение к Фицо опубликовал руководитель ОО "Общество словацкой интеллигенции Закарпатья" Эрнест Горват.

"Даже во время полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Украина продолжает осуществлять необходимые реформы и остается верна своим евроинтеграционным ценностям", — отмечается в документе.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы руководителя ОО "Общество словацкой интеллигенции Закарпатья" Эрнеста Горвата.
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы руководителя ОО "Общество словацкой интеллигенции Закарпатья" Эрнеста Горвата

Напомним, что 8 декабря Верховная Рада Украины приняла три евроинтеграционных инициативы. В частности, закон о правах национальных меньшинств.

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