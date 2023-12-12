Вступление Украины в ЕС — венгерские и словацкие общины Закарпатья обратились к Орбану и Фицо
Венгерское и словацкое национальные сообщества Закарпатской области обратились к премьер-министрам Венгрии и Словакии Виктору Орбану и Роберту Фицо с просьбой о поддержке старта переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.
Соответствующие обращения сообщества обнародовали в Facebook.
Вступление Украины в ЕС
"Украина за последний год продемонстрировала значительный прогресс в выполнении рекомендаций Европейской Комиссии по обеспечению прав национальных меньшинств. Новый законопроект, принятый украинским парламентом, существенно отражает интересы национальных меньшинств и пользуется нашей полной поддержкой", — говорится в обращении к Орбану Демократического союза венгров Украины.
Украинские венгры и словаки не ограничились призывом к премьер-министрам Венгрии и Словакии, а также обратились и к лидерам ЕС, чтобы те не прекращали поддержку и помощь Украине на пути вступления в союз.
"Мы настоятельно призываем всех лидеров государств-членов ЕС продолжать поддерживать Украину на пути евроинтеграции. Это продвижение в обеспечении демократии и прав национальных меньшинств является неотъемлемой частью Копенгагенских критериев членства, и мы верим, что Украина заслуживает поддержки ее усилий в этом направлении", — добавили представители сообщества.
Идентичное обращение к Фицо опубликовал руководитель ОО "Общество словацкой интеллигенции Закарпатья" Эрнест Горват.
"Даже во время полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Украина продолжает осуществлять необходимые реформы и остается верна своим евроинтеграционным ценностям", — отмечается в документе.
Напомним, что 8 декабря Верховная Рада Украины приняла три евроинтеграционных инициативы. В частности, закон о правах национальных меньшинств.
Читайте Новини.LIVE!