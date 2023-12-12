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Вступ України в ЄС — угорські та словацькі громади Закарпаття звернулися до Орбана та Фіцо

12 грудня 2023 00:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вступ України в ЄС — угорські та словацькі громади Закарпаття звернулися до Орбана та Фіцо
Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо. Фото: AFP/EAST NEWS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Угорська та словацька національні спільноти Закарпатської області звернулися до прем'єр-міністрів Угорщини та Словаччини Віктора Орбана й Роберта Фіцо з проханням про підтримку старту переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Відповідні звернення спілки оприлюднили у Facebook.

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"Україна за останній рік продемонструвала значний прогрес у виконанні рекомендацій Європейської Комісії щодо забезпечення прав національних меншин. Новий законопроєкт, прийнятий українським парламентом, суттєво відображає інтереси національних меншин і користується нашою повною підтримкою", — йдеться в зверненні до Орбана Демократичної спілки угорців України.

Українські угорці та словаки не обмежилися закликом до прем'єр-міністрів Угорщини та Словаччини, а також звернулися й до лідерів ЄС, щоб ті не припиняли підтримку й допомогу Україні на шляху до вступу в союз.

"Ми наполегливо закликаємо всіх лідерів держав-членів ЄС продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції. Цей поступ у забезпеченні демократії та прав національних меншин є невіддільною частиною Копенгагенських критеріїв членства, і ми віримо, що Україна заслуговує на підтримку її зусиль у цьому напрямку", — додали представники спільноти.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки Демократичної спілки угорців України
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки Демократичної спілки угорців України

Ідентичне звернення до Фіцо опублікував керівник ГО "Товариство словацької інтелігенції Закарпаття" Ернест Горват.

"Навіть під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, Україна продовжує здійснювати необхідні реформи й залишається вірною своїм євроінтеграційним цінностям", — наголошується в документі. 

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки керівника ГО "Товариство словацької інтелігенції Закарпаття" Ернеста Горвата.
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки керівника ГО "Товариство словацької інтелігенції Закарпаття" Ернеста Горвата

Нагадаємо, що 8 грудня Верховна Рада України ухвалила три євроінтеграційних ініціативи. Зокрема, закон щодо прав національних меншин.

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