Отключение света в Украине 3 июля - Укрэнерго применит пять очередей

Отключение света. Иллюстративное фото: Facebook Укрэнерго

В среду, 3 июля, в Украине будут применяться поочередные отключения электроэнергии как днем, так и ночью. Это произойдет из-за высокого уровня энергопотребления из-за жары.

Об этом рассказали в Укрэнерго во вторник, 2 июля.

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Графики отключений 3 июля

"Завтра, 3 июля, облэнерго будут применять: с 08:00 до 13:00 — две очереди, в другие часы суток — три очереди отключений одновременно", — сообщили в Укрэнерго.

В компании объяснили, что причиной усиления режима отключений является высокий уровень энергопотребления из-за жары.

Также сообщается, что актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайтах и страницах в соцсетях облэнерго.

"Когда свет есть — потребляйте, пожалуйста, бережливо", — обратились к гражданам в Укрэнерго.

Графики отключения света в Украине. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Украине улучшится сложная ситуация в энергетике, а отключений электроэнергии ощутимо станет меньше в августе 2024 года. Это станет возможным после проведения плановых ремонтов энергоблоков АЭС, а также изменения погодных условий.

Также мы писали, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сделал неутешительный прогноз по состоянию энергосистемы Украины зимой. По его словам, для обновления мощностей требуется примерно два года.