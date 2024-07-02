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За добу застосують п'ять черг — в Укренерго попередили про відключення світла на завтра

2 липня 2024 21:41
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Відключення світла в Україні 3 липня — Укренерго застосує п'ять черг
Відключення світла. Ілюстративне фото: Facebook Укренерго
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У середу, 3 липня, в Україні будуть застосовуватися почергові відключення електроенергії як вдень, так і вночі. Це станеться через високий рівень енергоспоживання через спеку.

Про це розповіли в Укренерго у вівторок, 2 липня.

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Графіки відключень 3 липня

"Завтра, 3 липня, обленерго будуть застосовувати: з 08:00 до 13:00 — дві черги, в інші години доби — три черги відключень одночасно", — повідомили в Укренерго.

В компанії пояснили, що причиною посилення режиму відключень є високий рівень енергоспоживання через спеку

Також повідомляється, що актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах та сторінках у соцмережах обленерго.

"Коли світло є — споживайте, будь ласка, ощадливо", — звернулися до громадян в Укренерго.

графіки відключення світла в Україні
Графіки відключення світла в Україні. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що в Україні покращиться складна ситуація в енергетиці, а відключень електроенергії відчутно стане менше у серпні 2024 року. Це стане можливим після проведення планових ремонтів енергоблоків АЕС, а також зміни погодних умов.

Також ми писали, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зробив невтішний прогноз щодо стану енергосистеми України взимку. За його словами, для відновлення потужностей потрібно приблизно два роки.

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