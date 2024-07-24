Мобилизация в Украине - в Тернопольской области служащие ТЦК требовали взятки с военнообязанных

Задержание служащих ТЦК. Фото: vpzhr.gp.gov.ua

В Тернопольской области разоблачили коррупционную схему в одном из территориальных центров комплектования. Служащие решали "проблемы" военнообязанных, в частности, не давали им повестки и обновляли им данные.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона в среду, 24 июля.

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По данным правоохранителей, 42-летний и.о. руководителя требовал у гражданина скретч-карты на топливо стоимостью почти 15 тысяч гривен за "решение вопроса" о не вручении повестки его брату и не доставлении его в ТЦК и СП для прохождения ВВК.

В то же время, его подчиненный, 54-летний главный специалист, требовал от военнообязанного 1500 долларов и 200 литров дизтоплива, ценой 12 тысяч гривен, за обновление военно-учетных данных и проставление кода без прохождения ВВК и прибытия в ТЦК.

Обыски у подозреваемых

В ходе обысков у служащих изъяли 1 800 000 гривен, 82 000 евро, 96 000 долларов, черновую документацию, топливные карты, транспортные средства, мобильные телефоны, сим-карты и другие вещественные доказательства.

Обыски у служащих ТЦК в Тернопольской области. Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Обыски у служащих ТЦК в Тернопольской области. Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Обыски у служащих ТЦК в Тернопольской области. Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Обыски у служащих ТЦК в Тернопольской области. Фото: vpzhr.gp.gov.ua 1/4 ​ 4

Какое наказание ждет служащих ТЦК

И.о. руководителя подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Его подчиненного — в злоупотреблении влиянием (ч.3 ст.369-2 УК Украины).

"Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с конфискацией имущества", — отметили в ведомстве.

Напомним, недавно нардеп назвал сумму взяток, которую платят украинцы для уклонения от мобилизации. Речь идет о сумме от 700 млн долларов.

Также мы писали, что депутат Калушского районного совета Ивано-Франковской области вместе с сообщником за взятку способствовали получению уклоняющимся выводу военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе. Суд решил не арестовать избранника.