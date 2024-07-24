Мобілізація в Україні - на Тернопільщині службовці ТЦК вимагали хабарі з військовозобов'язаних

Затримання службовців ТЦК. Фото: vpzhr.gp.gov.ua

У Тернопільській області викрили корупційну схему в одному із територіальних центрів комплектування. Службовці вирішували "проблеми" військовозобов'язаних, зокрема не давали їм повістки та оновлювали їм дані.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону у середу, 24 липня.

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Що відомо про махінації службовців ТЦК

За даними правоохоронців, 42-річний в.о. керівника вимагав у громадянина скретч-картки на паливо, вартістю майже 15 тисяч гривень, за "вирішення питання" про не вручення повістки його брату та не доставлення його в ТЦК та СП для проходження ВЛК.

Водночас його підлеглий, 54-річний головний спеціаліст, вимагав від військовозобов'язаного 1500 доларів та 200 літрів дизпалива, ціною 12 тисяч гривень, за оновлення військово-облікових даних та проставлення коду без проходження ВЛК та прибуття до ТЦК.

Обшуки у підозрюваних

Під час обшуків у службовців вилучили 1 800 000 гривень, 82 000 євро, 96 000 доларів, чорнову документацію, паливні картки, транспортні засоби, мобільні телефони, сім-карти та інші речові докази.

Обшуки у службовців ТЦК на Тернопільщині. Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Обшуки у службовців ТЦК на Тернопільщині. Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Обшуки у службовців ТЦК на Тернопільщині. Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Обшуки у службовців ТЦК на Тернопільщині. Фото: vpzhr.gp.gov.ua 1 / 4

Яке покарання чекає на службовців ТЦК

В.о. керівника підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 368 КК України).

Його підлеглого — у зловживанні впливом (ч.3 ст.369-2 КК України).

"Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю з конфіскацією майна", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно нардеп назвав суму хабарів, яку платять українці для ухилення від мобілізації. Йдеться про суму від 700 млн доларів.

Також ми писали, що депутат Калуської районної ради Івано-Франківської області разом зі спільником за хабар сприяли отриманню ухилянтом висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Суд вирішив не ув'язнювати обранця.