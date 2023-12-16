Арестованный судья Тандыр развелся с женой и переписал на нее все имущество

Судья Алексей Тандыр в зале суда. Фото: Бабель

Арестованный за совершение аварии, в которой погиб нацгвардеец, судья Алексей Тандыр 12 декабря переписал на бывшую жену Людмилу имущество, а затем развелся с ней. Речь идет о квартире в Святошинском районе Киева площадью 68,8 кв. м и паркоместе.

Об этом сообщает Бабель со ссылкой на выписку Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

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Тандыр переписал квартиру на жену и развелся с ней

Жена судьи переоформила на мужа свой земельный участок в Киевской области площадью 12 соток также 12 декабря. Авто марки "Лексус", на котором Тандыр совершил ДТП принадлежит жене.

"Согласно последней декларации Справка

Декларация была за 2021 год, поскольку ежегодную декларацию за 2022 год можно было не подавать из-за полномасштабного вторжения. Реестр деклараций был открыт 10 декабря 2023 года. Тандыр имел в собственности только квартиру и машиноместо", — указали в издании Бабель.

Людмила Тандыр подала иск в суд 6 декабря для раздела имущества и выплаты алиментов. Судье остался земельный участок, а жене паркоместо и квартира. Решение по этому поводу суд примет 30 января.

Семья нацгвардейца не успела наложить арест на имущество Тандыра

Семья погибшего Вадима Бондаренко не успела подать иск на арест имущества Тандыра до того, как он расстался с женой и переоформил квартиру на нее. Они подали ответный иск 20 ноября. В суде заявили, что решение будет приниматься после того, как близкие нацгвардейца дадут показания.

"Отец и родной брат погибшего выступили в суде 20 ноября, а 4 декабря должна была выступить вдова Анна. Адвокаты Тандыра не явились на заседание с объяснением, что участвуют в другом судебном процессе", — добавили в издании.

Сторона защиты затягивает судебный процесс

Адвокаты семьи Бондаренко обвинили защиту Тандыра в затягивании судебного процесса и срыве заседания. Сам судья Тандыр убежден, что адвокаты обвинения манипулируют ситуацией. То, что адвокаты не явились на заседание — это якобы стечение обстоятельств. Судья отказался от участия в судебном заседании без адвокатов.

"Защита семьи погибшего уже готовит иск и будет настаивать на аресте имущества Тандыра, отписанного жене. Адвокаты считают, что перепись имущества направлена на препятствование потерпевшим в получении компенсации", — указали в Бабеле.

Сведения из Государственного реестра прав. Фото: Бабель

Сведения из Государственного реестра прав. Фото: Бабель

Напомним, судья Алексей Тандыр, обвиняемый в совершении аварии на блокпосте, находится в СИЗО. Однако ему продолжают выплачивать заработную плату.

Добавим, 27 октября, суд продлил арест еще на 60 суток для экс-судьи Алексея Тандыра. Его обвиняют в смерти нацгвардейца Вадима Бондаренко в ДТП в мае на блокпосте.