Заарештований суддя Тандир розлучився з дружиною і переписав на неї все майно

Суддя Олексій Тандир в залі суду. Фото: Бабель

Заарештований за скоєння аварії, у якій загинув нацгвардієць, суддя Олексій Тандир 12 грудня переписав на колишню дружину Людмилу майно, а потім розлучився з нею. Йдеться про квартиру у Святошинському районі Києва площею 68,8 кв. м і паркомісце.

Про це повідомляє Бабель з посиланням на витяг Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

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Тандир переписав квартиру на дружину і розлучився з нею

Натомість дружина судді переоформила на чоловіка свою земельну ділянку в Київській області площею 12 соток також 12 грудня. Авто марки "Лексус", на якому Тандир скоїв ДТП, належить дружині.

"Згідно з останньою декларацією,

Декларація була за 2021 рік, оскільки щорічну декларацію за 2022 рік можна було не подавати через повномасштабне вторгнення. Реєстр декларацій відкрили 10 грудня 2023 року. Тандир мав у власності тільки квартиру й машиномісце", — вказали у виданні Бабель.

Людмила Тандир подала позов до суду 6 грудня для поділу майна та виплати аліментів. Судді залишилась земельна ділянка, а дружині паркомісце та квартира. Рішення щодо цього суд ухвалить 30 січня.

Родина нацгвардійця не встигла накласти арешт на майно Тандира

Родина загиблого Вадима Бондаренка не встигла подати позов на арешт майна Тандира до того, як він розлучився з дружиною і переоформив квартиру на неї. Вони подали відповідний позов 20 листопада. У суді заявили, що рішення прийматиметься після того, як близькі нацгвардійця дадуть показання.

"Батько та рідний брат загиблого виступили в суді 20 листопада, а 4 грудня мала виступити вдова Анна. Адвокати Тандира не з’явилися на засідання з поясненням, що беруть участь в іншому судовому процесі", — додали у виданні.

Сторона захисту затягує судовий процес

Адвокати родини Бондаренка звинуватили захист Тандира в затягуванні судового процесу і зриві засідання. Сам суддя Тандир переконаний, що адвокати обвинувачення маніпулюють ситуацією. Те, що адвокати не з'явилися на засідання — це нібито збіг обставин. Суддя відмовився від участі в судовому засіданні без своїх адвокатів.

"Захист родини загиблого вже готує позов та наполягатиме на арешті майна Тандира, відписаного дружині. Адвокати вважають, що перепис майна направлений на перешкоджання потерпілим в отриманні компенсації", — вказали в Бабелі.

Відомості з Державного реєстру речових прав. Фото: Бабель

Відомості з Державного реєстру речових прав. Фото: Бабель

Нагадаємо, суддя Олексій Тандир, обвинувачений у скоєнні аварії на блокпості, перебуває в СІЗО. Однак йому продовжують виплачувати заробітну плату.

Додамо, 27 жовтня, суд продовжив арешт ще на 60 діб для екссудді Олексія Тандира. Його обвинувачують у смерті нацгвардійця Вадима Бондаренка під час ДТП у травні на блокпості.