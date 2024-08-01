Графики отключения света в Украине на сегодня, 1 августа — прогноз Укрэнерго

Угроза блекаута в Украине — в Укрэнерго сделали важное предупреждение сегодня
Графики отключений света в Украине сегодня, 1 августа, не будут применяться. Энергетики призывают пользоваться мощными электроприборами в четко указанное время суток.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.
Когда не будет света 1 августа
"1 августа отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме — о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно", — отметили в Укрэнерго.
Энергетики призывают использовать энергоемкие приборы с 11:00 до 15:00, когда эффективно работают солнечные электростанции. Таким образом можно уменьшить нагрузку на энергосистему и предотвратить отключение света.
"По возможности, перенесите пользование мощными электроприборами — утюгами, стиральными машинами, электрочайниками, электроплитами и другими девайсами на период с 11:00 до 15:00 ежедневно. В указанные часы утренний пик потребления уже позади, а вечерний — еще не наступил", — объяснили в Укрэнерго.
Где посмотреть график отключения света для своей области
Украинцы могут ознакомиться с графиками отключения света для своего региона, воспользовавшись ссылками:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
Простые способы экономить электроэнергию летом
Помочь украинским энергетикам может каждый потребитель, тем более, меньшее потребление света в перспективе будет влиять на сумму в вашей платежке. Среди ряда рекомендаций следующие:
- Используйте вентиляторы с низким потреблением электроэнергии вместо кондиционеров.
- Используйте зарядные устройства на солнечных батареях для гаджетов. Это позволит заряжать телефоны и другие устройства без сети.
- По возможности установите солнечные панели для питания части вашего дома. Летом, когда солнечная активность высока, это будет особенно действенным.
- Используйте солнечные фонари для освещения двора или сада. Они заряжаются от солнца в течение дня и автоматически включаются ночью.
- Установите разумные термостаты, которые могут автоматически регулировать температуру в помещении, оптимизируя потребление энергии.
- Замените обычные лампы на LED-лампы, которые потребляют меньше электроэнергии и имеют длительный срок службы.
- Используйте бытовые приборы класса энергоэффективности А+ или выше. Это могут быть холодильники, стиральные машины, кондиционеры и т.д.
- Используйте умные розетки для отслеживания и контроля потребления электроэнергии приборами. Это позволит выключать устройства, когда они не используются.
- Максимально используйте природное освещение в течение дня, открывая шторы и жалюзи.
- Обеспечьте хорошую изоляцию вашего дома, чтобы сохранить прохладу летом и тепло зимой. Это снизит нагрузку на кондиционеры и обогреватели.
Будут ли отключать свет
Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что вряд ли в Украине будет стабильное электроснабжение в течение следующих трех месяцев. Он отметил, что отключения могут вернуться уже завтра.
В то же время гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил о планах строительства подземной Гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС). Он подчеркнул, что Украина хочет максимально защитить объекты критической инфраструктуры.
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