Графики отключения света в Украине на сегодня, 1 августа — прогноз Укрэнерго

Энергетик чинит электросеть. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

Графики отключений света в Украине сегодня, 1 августа, не будут применяться. Энергетики призывают пользоваться мощными электроприборами в четко указанное время суток.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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"1 августа отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме — о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно", — отметили в Укрэнерго.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Укрэнерго

Энергетики призывают использовать энергоемкие приборы с 11:00 до 15:00, когда эффективно работают солнечные электростанции. Таким образом можно уменьшить нагрузку на энергосистему и предотвратить отключение света.

"По возможности, перенесите пользование мощными электроприборами — утюгами, стиральными машинами, электрочайниками, электроплитами и другими девайсами на период с 11:00 до 15:00 ежедневно. В указанные часы утренний пик потребления уже позади, а вечерний — еще не наступил", — объяснили в Укрэнерго.

Лучшее время для использования электроприборов. Фото: t.me/Ukrenergo

Где посмотреть график отключения света для своей области

Украинцы могут ознакомиться с графиками отключения света для своего региона, воспользовавшись ссылками:

Простые способы экономить электроэнергию летом

Помочь украинским энергетикам может каждый потребитель, тем более, меньшее потребление света в перспективе будет влиять на сумму в вашей платежке. Среди ряда рекомендаций следующие:

Используйте вентиляторы с низким потреблением электроэнергии вместо кондиционеров .

. Используйте зарядные устройства на солнечных батареях для гаджетов. Это позволит заряжать телефоны и другие устройства без сети.

для гаджетов. Это позволит заряжать телефоны и другие устройства без сети. По возможности установите солнечные панели для питания части вашего дома. Летом, когда солнечная активность высока, это будет особенно действенным.

части вашего дома. Летом, когда солнечная активность высока, это будет особенно действенным. Используйте солнечные фонари для освещения двора или сада. Они заряжаются от солнца в течение дня и автоматически включаются ночью.

двора или сада. Они заряжаются от солнца в течение дня и автоматически включаются ночью. Установите разумные термостаты, которые могут автоматически регулировать температуру в помещении , оптимизируя потребление энергии.

, оптимизируя потребление энергии. Замените обычные лампы на LED-лампы , которые потребляют меньше электроэнергии и имеют длительный срок службы.

, которые потребляют меньше электроэнергии и имеют длительный срок службы. Используйте бытовые приборы класса энергоэффективности А+ или выше . Это могут быть холодильники, стиральные машины, кондиционеры и т.д.

. Это могут быть холодильники, стиральные машины, кондиционеры и т.д. Используйте умные розетки для отслеживания и контроля потребления электроэнергии приборами. Это позволит выключать устройства, когда они не используются.

приборами. Это позволит выключать устройства, когда они не используются. Максимально используйте природное освещение в течение дня, открывая шторы и жалюзи.

в течение дня, открывая шторы и жалюзи. Обеспечьте хорошую изоляцию вашего дома, чтобы сохранить прохладу летом и тепло зимой. Это снизит нагрузку на кондиционеры и обогреватели.

Девушка читает у окна. Фото: freepik.com

Будут ли отключать свет

Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что вряд ли в Украине будет стабильное электроснабжение в течение следующих трех месяцев. Он отметил, что отключения могут вернуться уже завтра.

В то же время гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил о планах строительства подземной Гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС). Он подчеркнул, что Украина хочет максимально защитить объекты критической инфраструктуры.