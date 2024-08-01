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Угроза блекаута в Украине — в Укрэнерго сделали важное предупреждение сегодня

1 августа 2024 00:15
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Украине на сегодня, 1 августа — прогноз Укрэнерго
Энергетик чинит электросеть. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключений света в Украине сегодня, 1 августа, не будут применяться. Энергетики призывают пользоваться мощными электроприборами в четко указанное время суток.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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Когда не будет света 1 августа

"1 августа отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме — о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно", — отметили в Укрэнерго.

Графики отключения света на 1 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала Укрэнерго

Энергетики призывают использовать энергоемкие приборы с 11:00 до 15:00, когда эффективно работают солнечные электростанции. Таким образом можно уменьшить нагрузку на энергосистему и предотвратить отключение света.

"По возможности, перенесите пользование мощными электроприборами — утюгами, стиральными машинами, электрочайниками, электроплитами и другими девайсами на период с 11:00 до 15:00 ежедневно. В указанные часы утренний пик потребления уже позади, а вечерний — еще не наступил", — объяснили в Укрэнерго.

Когда лучше пользоваться электроприборами
Лучшее время для использования электроприборов. Фото: t.me/Ukrenergo

Где посмотреть график отключения света для своей области

Украинцы могут ознакомиться с графиками отключения света для своего региона, воспользовавшись ссылками:

Простые способы экономить электроэнергию летом

Помочь украинским энергетикам может каждый потребитель, тем более, меньшее потребление света в перспективе будет влиять на сумму в вашей платежке. Среди ряда рекомендаций следующие:

  • Используйте вентиляторы с низким потреблением электроэнергии вместо кондиционеров.
  • Используйте зарядные устройства на солнечных батареях для гаджетов. Это позволит заряжать телефоны и другие устройства без сети.
  • По возможности установите солнечные панели для питания части вашего дома. Летом, когда солнечная активность высока, это будет особенно действенным.
  • Используйте солнечные фонари для освещения двора или сада. Они заряжаются от солнца в течение дня и автоматически включаются ночью.
  • Установите разумные термостаты, которые могут автоматически регулировать температуру в помещении, оптимизируя потребление энергии.
  • Замените обычные лампы на LED-лампы, которые потребляют меньше электроэнергии и имеют длительный срок службы.
  • Используйте бытовые приборы класса энергоэффективности А+ или выше. Это могут быть холодильники, стиральные машины, кондиционеры и т.д.
  • Используйте умные розетки для отслеживания и контроля потребления электроэнергии приборами. Это позволит выключать устройства, когда они не используются.
  • Максимально используйте природное освещение в течение дня, открывая шторы и жалюзи.
  • Обеспечьте хорошую изоляцию вашего дома, чтобы сохранить прохладу летом и тепло зимой. Это снизит нагрузку на кондиционеры и обогреватели.
Приборы по экономии света
Девушка читает у окна. Фото: freepik.com

Будут ли отключать свет

Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что вряд ли в Украине будет стабильное электроснабжение в течение следующих трех месяцев. Он отметил, что отключения могут вернуться уже завтра.

В то же время гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил о планах строительства подземной Гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС). Он подчеркнул, что Украина хочет максимально защитить объекты критической инфраструктуры.

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