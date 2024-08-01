Графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 1 серпня — прогноз Укренерго

Енергетик лагодить електромережу. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

Графіки відключень світла в Україні сьогодні, 1 серпня, не будуть застосовувати. Енергетики закликають користуватися потужними електроприладами в чітко зазначений час доби.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram.

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Коли не буде світла 1 серпня

"1 серпня, відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі — про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково", — зазначили в Укренерго.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Укренерго

Енергетики закликають використовувати енергоємні прилади з 11:00 до 15:00, коли ефективно працюють сонячні електростанції. Таким чином можна зменшити навантаження на енергосистему й запобігти відключенням світла.

"За можливості, перенесіть користування потужними електроприладами — прасками, пральними машинами, електрочайниками, електроплитами та іншими девайсами на період з 11:00 до 15:00 щодня. У вказані години ранковий пік споживання вже позаду, а вечірній — ще не настав", — пояснили в Укренерго.

Найкращий час для користування електроприладами. Фото: t.me/Ukrenergo

Де подивитися графік відключення світла для своєї області

Українці можуть ознайомитися з графіками відключення світла для свого регіону, скориставшись посиланнями:

Прості способи економити електроенергію влітку

Допомогти українським енергетикам може кожен споживач, тим паче менше споживання світла в перспективі впливатиме на суму в вашій платіжці. Серед низки рекомендацій такі:

Використовуйте вентилятори з низьким споживанням електроенергії замість кондиціонерів .

. Використовуйте зарядні пристрої на сонячних батареях для ваших гаджетів. Це дозволить заряджати телефони та інші пристрої без електромережі.

для ваших гаджетів. Це дозволить заряджати телефони та інші пристрої без електромережі. За змоги встановіть сонячні панелі для живлення частини вашого дому. Влітку, коли сонячна активність висока, це буде ососбливо дієвим.

частини вашого дому. Влітку, коли сонячна активність висока, це буде ососбливо дієвим. Використовуйте сонячні ліхтарі для освітлення двору або саду. Вони заряджаються від сонця протягом дня і автоматично вмикаються вночі.

двору або саду. Вони заряджаються від сонця протягом дня і автоматично вмикаються вночі. Встановіть розумні термостати, які можуть автоматично регулювати температуру в приміщенні , оптимізуючи споживання енергії.

, оптимізуючи споживання енергії. Замініть звичайні лампи на LED-лампи , які споживають менше електроенергії і мають тривалий термін служби.

, які споживають менше електроенергії і мають тривалий термін служби. Використовуйте побутові прилади класу енергоефективності А+ або вище . Це можуть бути холодильники, пральні машини, кондиціонери та тощо.

. Це можуть бути холодильники, пральні машини, кондиціонери та тощо. Використовуйте розумні розетки для відстеження і контролю споживання електроенергії вашими приладами. Це дозволить вимикати пристрої, коли вони не використовуються.

вашими приладами. Це дозволить вимикати пристрої, коли вони не використовуються. Максимально використовуйте природне освітлення протягом дня, відкриваючи штори та жалюзі.

протягом дня, відкриваючи штори та жалюзі. Забезпечте добру ізоляцію вашого будинку, щоб зберегти прохолоду влітку та тепло взимку. Це зменшить навантаження на кондиціонери та обігрівачі.

Дівчина читає біля вікна. Фото: freepik.com

Чи будуть відключати світло

Нагадаємо, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко заявив, що навряд чи в Україні буде стабільне електропостачання протягом наступних трьох місяців. Він наголосив, що відключення можуть повернутися вже завтра.

Водночас гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив про плани щодо будівництва підземної Гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС). Він підкреслив, що Україна хоче максимально захистити об'єкти критичної інфраструктури.