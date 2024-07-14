Действия командира 59 ОМПБр Богдана Шевчука должны проверить — Пташка

Парамедикиня Екатерина Полищук "Пташка". Фото: Facebook

Парамедик Екатерина Полищук "Пташка", защищавшая Азовсталь в Мариуполе, призвала Президента Украины Владимира Зеленского провести проверку действий командира 59 отдельной мотопехотной бригады Богдана Шевчука. Речь идет о якобы преступных приказах и пренебрежении жизнью военных.

Свое сообщение "Пташка" опубликовала в Instagram в воскресенье, 14 июля.

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Парамедик просит Зеленского обратить внимание и провести служебную проверку приказов командира бригады, которые в дальнейшем привели к гибели большого количества военнослужащих в 59 ОМПБр.

По ее словам, из-за родственных связей в высшем военном руководстве Шевчука назначили командиром бригады в апреле 2024 года.

"Поскольку тысячи военнослужащих до сих пор остаются выполнять боевые задачи в зоне ведения боевых действий под руководством Шевчука, прошу Вас, господин Верховный Главнокомандующий, обратить внимание и провести служебную проверку по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, к гибели большого количества военнослужащих, в том числе и с высоких руководящих должностей, эгоизм, слепой карьеризм, устранение всех "несогласных" командиров, угнетение боевого духа и унижение личного состава полным безразличием к основной цели военнослужащих и его как командира в войне с врагом", — написала Полищук.

Она также добавила, что из-за непрофессионального отношения Шевчука теперь вынуждена прекратить сотрудничество с бригадой.

"Не все имеют такую возможность — сопротивляться преступным приказам, которые направлены исключительно на получение дополнительных звездочек этим человеком", — заявила "Пташка".

Сообщение "Пташки" в Facebook

Ранее мы сообщали, что высшее командование ВСУ отстранило командира 24 бригады имени короля Даниила Романа Мамавко, отказавшегося отдавать приказ о начале контратаки в Часовом Яру. Сами бойцы заявили, что тот спас бригаду от "мясного штурма".

А народная депутат Марьяна Безугла снова выступила с резкой критикой в сторону главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. На этот раз она рассказала о так называемом "Торецком преступлении".