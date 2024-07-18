Зеленской в Великобритании 17 июля упомянул Черчилля

Групповое фото участников саммита Европейского политического сообщества. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию подчеркнул, что для Украины важно, чтобы в Европе сохранялось единство. Это позволит политическому руководству государств-союзников принимать важные решения.

Об этом Зеленский заявил в четверг, 18 июля.

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"Именно над такими решениями для нашей общей безопасности — всех европейцев — сегодня работаем на четвертом саммите Европейского политического сообщества в Великобритании", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ПВО для Украины, дальнобойное оружие, защита энергетики и жизни украинцев является вкладом в общую силу всей Европы.

"И я обращаюсь прежде всего к Соединенным Штатам, Соединенному Королевству, Франции, Германии и Польше и другим друзьям — ваша храбрость может стать решающей для мира", — подчеркнул глава государства.

Дань уважения Черчиллю

"Мы сейчас в Бленгейме, и это место, безусловно, ассоциируется с Уинстоном Черчиллем. И хотя этот дворец связан не только с ним, именно его среди многих других мы вспоминаем с особым уважением, и именно он придает величие Бленгейму", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что современные люди ценят знаменитые шутки и реплики Черчилля. При этом он добавил, что вряд ли сейчас кто-нибудь захотел бы стать объектом такого язвительного юмора.

Президент отметил, что именно благодаря деятельности знаменитого британского премьера Европа стала континентом свободных наций, а не отдана на растерзание кучке диктаторов.

"И все мы видим, как много для нас обрела храбрость предыдущих поколений. Они добыли в борьбе для нас эту Европу, которая так долго была мирной", — сказал Зеленский.

Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Офис Президента

Участники саммита Европейского политического сообщества. Фото: Офис Президента

Зеленский и руководитель НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Офис Президента

Ранее мы писали, что Зеленский во время визита в Великобританию встретился в аэропорту с послом Украины в Туманном Альбионе Валерием Залужным.

Напомним, Зеленский инициировал законопроект, который лишит государственных наград тех, кто совершает противоправные действия против Украины. Это касается тех, кто находится на территории России.