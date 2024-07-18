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Призвал к единству и вспомнил Черчилля — что сказал Зеленский в Великобритании

18 июля 2024 16:21
Дмитрий Галушка - Редактор
Зеленской в Великобритании 17 июля упомянул Черчилля
Групповое фото участников саммита Европейского политического сообщества. Фото: Офис Президента
Дмитрий Галушка - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию подчеркнул, что для Украины важно, чтобы в Европе сохранялось единство. Это позволит политическому руководству государств-союзников принимать важные решения.

Об этом Зеленский заявил в четверг, 18 июля.

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"Именно над такими решениями для нашей общей безопасности — всех европейцев — сегодня работаем на четвертом саммите Европейского политического сообщества в Великобритании", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ПВО для Украины, дальнобойное оружие, защита энергетики и жизни украинцев является вкладом в общую силу всей Европы.

"И я обращаюсь прежде всего к Соединенным Штатам, Соединенному Королевству, Франции, Германии и Польше и другим друзьям — ваша храбрость может стать решающей для мира", — подчеркнул глава государства.

Дань уважения Черчиллю

"Мы сейчас в Бленгейме, и это место, безусловно, ассоциируется с Уинстоном Черчиллем. И хотя этот дворец связан не только с ним, именно его среди многих других мы вспоминаем с особым уважением, и именно он придает величие Бленгейму", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что современные люди ценят знаменитые шутки и реплики Черчилля. При этом он добавил, что вряд ли сейчас кто-нибудь захотел бы стать объектом такого язвительного юмора.

Президент отметил, что именно благодаря деятельности знаменитого британского премьера Европа стала континентом свободных наций, а не отдана на растерзание кучке диктаторов.

"И все мы видим, как много для нас обрела храбрость предыдущих поколений. Они добыли в борьбе для нас эту Европу, которая так долго была мирной", — сказал Зеленский.

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Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Офис Президента
Зеленский
Участники саммита Европейского политического сообщества. Фото: Офис Президента
Великобритания визит Зеленского
Зеленский и руководитель НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Офис Президента

Ранее мы писали, что Зеленский во время визита в Великобританию встретился в аэропорту с послом Украины в Туманном Альбионе Валерием Залужным.

Напомним, Зеленский инициировал законопроект, который лишит государственных наград тех, кто совершает противоправные действия против Украины. Это касается тех, кто находится на территории России.

Владимир Зеленский Офис президента Украина Европа саммит Великобритания президент

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