В Черновцах экс-директор "Місьсвітло" подозревается в растрате 2 млн грн

Уличное освещение в Черновцах. Фото: Шпальта

В Черновицкой области детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении бывшему директору коммунального предприятия. Ему инкриминируют растрату государственных средств в размере 2 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ в четверг, 4 июля.

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Растрата средств на закупке электричества

Следователи установили, что экс-директор Черновицкого городского коммунального предприятия "Міськсвітло" по результатам проведенного тендера заключил договор о публичных закупках электроэнергии для освещения города с нарушением требований законодательства.

Таким образом, чиновник создал предпосылки для незаконного повышения цены на электроэнергию, а затем подписал соответствующие акты с увеличенной стоимостью. В результате государству был нанесен ущерб на 2 млн гривен.

Сейчас ему сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Ранее ВАКС избрал меру пресечения должностному лицу Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Его разоблачили на растрате государственных средств на закупки бронежилетов.

Также мы писали, что прокурор САП подал иск в Высший антикоррупционный суд по поводу конфиксации имущества у должностного лица Одесской миграционной службы.