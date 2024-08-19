ДБР повідомило про підозру посадовцю Херсонської ОДА, який закупив неякісний одяг для бійців

ДБР повідомило про підозру посадовцю Херсонської ОВА. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Національною поліцією повідомили про підозру директору Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації. Чиновник сприяв закупівлі неякісного одягу для ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба ДБР у понеділок, 19 серпня.

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Деталі справи

За даними слідства, Херсонська ОВА оголосила тендер для закупівлі одягу для військових. Цей тендер через змову постачальників з посадовцем департаменту виграли обрані ним підприємці, які поставили неякісний одяг.

"Ділки купували дешевий, неякісний одяг без належних сертифікатів про відповідність вимогам Міноборони України. Товар лише візуально був схожий на військовий. Таким чином, державі було завдано збитків на понад 21 мільйон гривень", — повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначимо, що посаду директора Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної військової адміністрації обіймає Козирєв Павло Олександрович.