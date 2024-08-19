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Закупив неякісний одяг для ЗСУ — ДБР повідомило про підозру посадовцю Херсонської ОВА

19 серпня 2024 15:21
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
ДБР повідомило про підозру посадовцю Херсонської ОДА, який закупив неякісний одяг для бійців
ДБР повідомило про підозру посадовцю Херсонської ОВА. Фото: ДБР
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Національною поліцією повідомили про підозру директору Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації. Чиновник сприяв закупівлі неякісного одягу для ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба ДБР у понеділок, 19 серпня.

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Деталі справи

За даними слідства, Херсонська ОВА оголосила тендер для закупівлі одягу для військових. Цей тендер через змову постачальників з посадовцем департаменту виграли обрані ним підприємці, які поставили неякісний одяг.

"Ділки купували дешевий, неякісний одяг без належних сертифікатів про відповідність вимогам Міноборони України. Товар лише візуально був схожий на військовий. Таким чином, державі було завдано збитків на понад 21 мільйон гривень", — повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначимо, що посаду директора Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної військової адміністрації обіймає Козирєв Павло Олександрович.

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Скриншот допису ДБР в Telegram

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держбюджет ДБР чиновники одяг Херсонська область військові збитки закупівлі

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