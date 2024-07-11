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Залужный приступил к исполнению обязанностей посла Украины в Великобритании — первое фото

11 июля 2024 20:44
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Залужный начал работу в Великобритании
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и вице-маршал дипломатического корпуса Виктория Басби. Фото: Валерий Залужный/Telegram
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приступил к исполнению обязанностей посла Украины в Великобритании. Он отметил, что победа Украины в войне — главный приоритет его деятельности.

Об этом он сообщил в Telegram в четверг, 11 июля.

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Залужный приступил к исполнению своих обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Он передал копии верительных грамот Вице-маршалу дипломатического корпуса, возглавляющему структурное подразделение по протоколу в Форине Офисе Виктории Басби.

"Победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом моей деятельности и деятельности посольства", — говорится в сообщении.

Пост Валерия Залужного. Фото: скриншот
Пост Валерия Залужного. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис приветствовал экс-главнокомандующего ВСУ с назначением на должность посла Украины в Соединенном Королевстве.

Как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 8 апреля, Залужный почти завершил подготовку к началу дипломатической работы в Великобритании.

Великобритания посол Украина Валерий Залужный политики

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