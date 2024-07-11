Залужний розпочав роботу у Великій Британії

Посол України в Великій Британії Валерій Залужний та Віце-маршал дипломатичного корпусу Вікторія Басбі. Фото: Валерій Залужний/Telegram

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний приступив до виконання обов'язків посла України у Великій Британії. Він зазначив, що перемога України у війні — головний пріоритет його діяльності.

Про це він повідомив в Telegram у четвер, 11 липня.

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Залужний розпочав виконання своїх обов'язків Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Він передав копії вірчих грамот Віце-маршалу дипломатичного корпусу, яка очолює структурний підрозділ з питань протоколу в Форін Офісі Вікторії Басбі.

"Перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом моєї діяльності і діяльності посольства", — йдеться в повідомлені.

Допис Валерія Залужного. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що Надзвичайний та Повноважний посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс привітав ексголовнокомандувача ЗСУ з призначенням на посаду посла України в Сполученому Королівстві.

Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 8 квітня, Залужний майже завершив підготовку до початку дипломатичної роботи у Великій Британії.