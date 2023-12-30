Алкогольный магнат Черняк прокомментировал вручение о подозрении от СБУ

Владелец водки "Хортица" Евгений Черняк. Фото: Forbes.ua

Владелец водки "Хортица" Евгений Черняк, которому Служба безопасности Украины сообщила о подозрении из-за сотрудничества с РФ, говорит, что такие действия являются попыткой рейдерского захвата бизнеса. В то же время, по данным следствия, предприятие Черняка на протяжении 2020 года перечислило в бюджет РФ около 6 миллиардов гривен в гривневом эквиваленте.

Об этом предприниматель Евгений Черняк написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, уголовное дело возбуждено против него, на самом деле ошибка.

Евгений Черняк прокомментировал вручение повестки. Фото: скриншот

Он продолжает отрицать наличие бизнеса на территории РФ. Кроме того, говорит, что он находится в розыске за помощь ВСУ.

Подозрение Черняку — что известно

Служба безопасности Украины объявила о подозрении одному из крупнейших украинских предпринимателей — владельцу водки "Хортица" Евгению Черняку. Он, невзирая на полномасштабную войну, продолжал вести бизнес с РФ.

СБУ вручили подозрение предпринимателю Евгению Черняку. Фото: СБУ

В результате предпринимателю и шести топ-менеджерам его компаний сообщили о подозрении.

Напомним, также в СБУ выяснили, что все предприятия фигуранта, находящиеся в четырех странах Центральной Азии и Южного Кавказа, покупали у России промышленные объемы спирта и другую сопутствующую продукцию.