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Алкогольний магнат Черняк прокоментував вручення про підозру від СБУ

30 грудня 2023 00:50
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Алкогольний магнат Черняк прокоментував вручення про підозру від СБУ
Власник горілки "Хортиця" Євген Черняк. Фото: Forbes.ua
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Власник горілки "Хортиця" Євген Черняк, якому Служба безпеки України повідомила про підозру через співпрацю з РФ, каже, що такі дії є спробою рейдерського захоплення бізнесу. Водночас за даними слідства, підприємство Черняка упродовж 2020 року перерахувало до бюджету РФ близько 6 мільярдів гривень у гривневому еквіваленті.

Про це підприємець Євген Черняк написав на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, кримінальна справа відкрита проти нього, насправді — помилка.

Він продовжує заперечувати наявність бізнесу на території РФ. Крім того, каже, що він там перебуває у розшуку за допомогу ЗСУ.

Підозра Черняку — що відомо

Служба безпеки України оголосила про підозру одному з найбільших українських підприємців — власнику горілки "Хортиця" Євгену Черняку. Він, попри повномасштабну війну, продовжував вести бізнес із РФ.

У результаті підприємцю та шістьом топ-менеджерам його компаній повідомили про підозру.

Нагадаємо, також в СБУ з'ясували, що всі підприємства фігуранта, які знаходяться у чотирьох країнах Центральної Азії та Південного Кавказу, купували у Росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію.

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