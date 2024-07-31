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Учредитель благотворительного фонда переправил 13 мужчин за границу — что решил суд

31 июля 2024 15:14
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
На Волыни наказали основателя благотворительного фонда за переправку мужчин за границу
Украинский пограничник проверяет документы. Иллюстративное фото: molbuk.ua
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

На Волыни основатель благотворительного фонда способствовал незаконной переправке 13 человек за границу. Луцкий горрайонный суд вынес приговор ему и сообщнице. За совершенное обвиняемым назначили по 500 тысяч гривен штрафа.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Президент благотворительной организации "Вместе в будущее ЮА" способствовал незаконной переправке 13 военнообязанных через государственную границу Украины с августа по декабрь 2023 года.

По данным следствия, обвиняемый вместе с сообщницей направил в Волынский ОВО письма с просьбой забронировать более десяти мужчин, чтобы они могли уехать за границу и привезти гуманитарные грузы для фонда.

Следовательно, 13 псевдоволонтеров незаконно пересекли границу и не вернулись в Украину.

Двое обвиняемых заключили соглашение о признании виновности с прокурором.

Решение суда

Судья признал фигуранта виновным по ч.2 ст.332 и по ч.1 ст.366 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору в отношении нескольких лиц; служебный подлог) и назначил 449 990 грн штрафа без права занимать должность руководителя благотворительных организаций на год. Сообщница также получила 449 990 грн штрафа. Решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Мы писали, что в Одесской области пограничники обнаружили в камышах мужчину призывного возраста, который почти полностью погрузился в воду и пытался остаться незамеченным. Выяснилось, что он направлялся вплавь в Молдову, однако путешествие не сложилось: его доставили обратно на украинский берег.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили две группы военнообязанных мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу и бежать в Молдову. Все уклонисты действовали по указаниям администраторов телеграм-каналов. В настоящее время нарушители границы задержаны, а на перевозчика составлен протокол в полицию.

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