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На Кіровоградщині чоловік зберігав вдома боєприпаси — як його покарав суд

31 липня 2024 11:03
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Зберігав удома боєприпаси — на Кіровоградщині чоловіка посадили у в’язницю
Судове засідання. Ілюстративне фото: Вечірній Київ
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Мешканець Кіровоградщини незаконно зберігав удома боєприпаси. Кіровський районний суд Кропивницького засудив його до трьох років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у червні 2024 року під час обшуку в квартирі обвинуваченого поліцейські вилучили 40 патронів розміру 7,6 міліметра. Чоловік зберігав їх у сховку під підлогою. За версією слідства, цими патронами можна стріляти з автомата Калашникова.

Фігурант стверджував, що патрони знайшов у шафі своєї квартири, яку купив узимку 2019 року. І вирішив їх зберегти. 

Рішення суду

Наприкінці червня 2024 зловмисник уклав угоду з прокурором і визнав себе винним. Суд кваліфікував це як обставину, яка пом’якшує покарання.

Його засудили до трьох років позбавлення волі з випробуванням встановивши іспитовий строк на один рік.

Нагадаємо, що чоловік двічі тікав з військової частини у Львівській області. Суд призначив йому ув'язнення на чималий термін.

Також ми писали, що на Закарпатті жінка закупила в інтернеті безакцизні сигарети та продавала їх у своєму павільйоні на ринку. Зловмисницю оштрафував суд.

Додамо, що в Сумській області прикордонник за винагороду допомагав військовозобов'язаним оминати блокпости. Суд призначив м'яке покарання.

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