Зберігав удома боєприпаси — на Кіровоградщині чоловіка посадили у в’язницю

Судове засідання. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

Мешканець Кіровоградщини незаконно зберігав удома боєприпаси. Кіровський районний суд Кропивницького засудив його до трьох років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у червні 2024 року під час обшуку в квартирі обвинуваченого поліцейські вилучили 40 патронів розміру 7,6 міліметра. Чоловік зберігав їх у сховку під підлогою. За версією слідства, цими патронами можна стріляти з автомата Калашникова.

Фігурант стверджував, що патрони знайшов у шафі своєї квартири, яку купив узимку 2019 року. І вирішив їх зберегти.

Рішення суду

Наприкінці червня 2024 зловмисник уклав угоду з прокурором і визнав себе винним. Суд кваліфікував це як обставину, яка пом’якшує покарання.

Його засудили до трьох років позбавлення волі з випробуванням встановивши іспитовий строк на один рік.



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