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Заместитель Руководителя ОП Кулеба подвел итоги 2023 года

31 декабря 2023 15:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Заместитель Руководителя ОП Кулеба подвел итоги 2023 года
Заместитель руководителя офиса президента Алексей Кулеба. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Сегодня последний день 2023 года идет второй год полномасштабной войны России против Украины — год тяжелого труда, борьбы и героизма украинцев.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба.

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"У каждого подвига есть имя. Это конкретные люди, которые совершают невероятные поступки. Я благодарен каждому, кто стоит на защите украинской Независимости. Каждому и каждому, кто делает все, чтобы Украина выстояла. Чтобы Украина победила", — сказал он.

Кулеба подчеркнул, что в этом году украинцы многое пережили и сделали, а впереди — еще больше.

"Бок о бок мы сможем создать сверхмощную синергию, которая сломает хребет врагу и позволит нам восстановить разрушенное, сделать нашу прекрасную страну еще лучше", — отметил он.

Представитель Офиса Президента поблагодарил и вспомнил всех героев, павших за Украину.

Напомним, что сегодня, 31 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский в пятый раз обратится к украинцам 31 декабря. Глава государства поздравит граждан с Новым годом, а его обращения будут транслироваться рядом украинских телеканалов.

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