Заступник Керівника ОП Кулеба підбив підсумки 2023 року

Заступник Керівника Офісу Президента Олексій Кулеба. Фото: скриншот з відео

Сьогодні останній день 2023 року, йде другий рік повномасштабної війни Росії проти України — рік важкої праці, боротьби та героїзму українців.

Про це заявив заступник Керівника Офісу Президента Олексій Кулеба.

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"Кожен подвиг має імʼя. Це конкретні люди, які роблять неймовірні вчинки. Я вдячний кожному, хто стоїть на захисті української Незалежності. Кожному і кожній, хто робить все, щоб Україна вистояла. Щоб Україна перемогла", — сказав він.

Кулеба наголосив, що цьогоріч українці багато пережили та зробили, а попереду — ще більше.

"Пліч-о-пліч ми зможемо створити надпотужну синергію, яка зламає хребет ворогові і дозволить нам відновити зруйноване, зробити нашу прекрасну країну ще кращою", — зазначив він.

Представник Офісу Президента подякував та згадав усіх героїв, полеглих за Україну.

Нагадаємо, що сьогодні, 31 грудня, Президент України Володимир Зеленський вп'яте звернеться до українців 31 грудня. Голова держави привітає громадян з Новим роком, а його звернення транслюватимуть низка українських телеканалів.

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