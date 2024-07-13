В Запорожье мужчина сбил военного и оставил умирать на обочине — водителя подали в розыск

Место событий. Фото: полиция Запорожской области

В Запорожской области беглый водитель сбил и оставил военнослужащего умирать на обочине. В настоящее время местные правоохранители разыскивают виновника ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Запорожской области в Facebook в субботу, 13 июля.

Читайте также:

Сбил военнослужащего и оставил умирать на обочине

По данным правоохранителей, 12 июля около 21:35 на улице Богдана Хмельницкого поселка Камышеваха. Водитель автомобиля "Toyota Hilux" сбил военнослужащего, когда тот шел по обочине дороги в попутном направлении движения. Неизвестный мужчина, который был за рулем автомобиля, совершил наезд на военного и покинул место событий, не останавливаясь. От полученных травм мужчина скончался на месте.

"Полицейские прилагают все усилия для розыска автомобиля, который имеет характерные механические повреждения, в частности, отсутствует передний бампер и повреждено левое боковое зеркало" , — говорится в сообщении.

Сообщение полиции Запорожской области. Фото: скриншот



Напомним, в Молдове рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев, столкнулся с автомобилем Renault Kangoo. Авария произошла 11 июля в Рышканском районе. Погибли два человека.

Ранее мы писали, что в Ровенской области произошла автотроща, в результате которой погибли 14 человек. Следствие выдвинуло ряд версий, одна из которых – повреждение колеса грузовика.