Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Сбил и оставил военнослужащего умирать на обочине — в Запорожской области разыскивают водителя arrow

Сбил и оставил военнослужащего умирать на обочине — в Запорожской области разыскивают водителя

13 июля 2024 10:52
Валерия Барановская - редактор
В Запорожье мужчина сбил военного и оставил умирать на обочине — водителя подали в розыск
Место событий. Фото: полиция Запорожской области
Валерия Барановская - редактор

В Запорожской области беглый водитель сбил и оставил военнослужащего умирать на обочине. В настоящее время местные правоохранители разыскивают виновника ДТП. 

Об этом сообщила пресс-служба полиции Запорожской области в Facebook в субботу, 13 июля.

Читайте также:

Сбил военнослужащего и оставил умирать на обочине

По данным правоохранителей, 12 июля около 21:35 на улице Богдана Хмельницкого поселка Камышеваха. Водитель автомобиля "Toyota Hilux" сбил военнослужащего, когда тот шел по обочине дороги в попутном направлении движения. Неизвестный мужчина, который был за рулем автомобиля, совершил наезд на военного и покинул место событий, не останавливаясь. От полученных травм мужчина скончался на месте.

"Полицейские прилагают все усилия для розыска автомобиля, который имеет характерные механические повреждения, в частности, отсутствует передний бампер и повреждено левое боковое зеркало" , — говорится в сообщении.

Сбил и оставил военнослужащего умирать на обочине - в Запорожье разыскивают водителя - фото 1
Сообщение полиции Запорожской области. Фото: скриншот


Напомним, в Молдове рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев, столкнулся с автомобилем Renault Kangoo. Авария произошла 11 июля в Рышканском районе. Погибли два человека.

Ранее мы писали, что в Ровенской области произошла автотроща, в результате которой погибли 14 человек. Следствие выдвинуло ряд версий, одна из которых – повреждение колеса грузовика.

ДТП смерть полиция Украина Запорожская область жертвы военнослужащие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля