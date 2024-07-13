На Запоріжжі чоловік збив військового і залишив помирати на узбіччі — водія подали у розшук

Місце подій. Фото: поліція Запорізької області

У Запорізькій області водій-втікач збив та залишив військовослужбовця помирати на узбіччі. Наразі місцеві правоохоронці розшукують винуватця ДТП.

Про це повідомила пресслужба поліції Запорізької області у Facebook у суботу, 13 липня.

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Збив військовослужбовця та залишив помирати на узбіччі

За даними правоохоронців, 12 липня близько 21:35 на вулиці Богдана Хмельницького селища Комишуваха. Водій автомобіля "Toyota Hilux" збив військовослужбовця, коли той йшов узбіччям дороги в попутному напрямку руху. Невідомий чоловік, який був за кермом автомобіля скоїв наїзд на військового та покинув місце подій, не зупиняючись. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

"Поліцейські докладають усіх зусиль для розшуку автомобіля, який має характерні механічні пошкодження, зокрема відсутній передній бампер та пошкоджене ліве бокове дзеркало", — йдеться в повідомленні.

Допис поліції Запорізької області. Фото: скриншот



Нагадаємо, у Молдові рейсовий автобус, який прямував із Кишинева до Києва, зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo. Аварія сталася 11 липня у Ришканському районі. Загинули двоє людей.

Раніше ми писали, що у Рівненській області сталася автотроща, внаслідок якої загинуло 14 людей. Слідтво висунуло низку версій, одна з яких — пошкодження колеса вантажівки.